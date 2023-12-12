Трикутник кохання: як зрозуміти, що у вас хороші стосунки — дайте відповідь на 15 запитань

Психологи стверджують, що формулу ідеального кохання можна пояснити звичайним трикутником. А щоб перевірити, чи у вас хороші стосунки з партнером, потрібно всього лише дати чесні відповіді на прості запитання.
Почувши фразу "Трикутник кохання", більшість з нас відразу уявляє нездорові стосунки, коли є він, вона і ще хтось третій на стороні. Однак існує окрема теорія з такою назвою, в основі якої лежить ця геометрична фігура. І вона пояснює, що таке ідеальне кохання.
Кілька років тому вчений Роберт Штернберг із Корнеллського університету припустив, що кохання можна виміряти трьома незалежними вимірами. Назвав він свою теорію "Трикутник кохання": пристрасть, близькість і зобов'язання.
Щоб отримати кохання, наче в казці, необхідно щодня докладати зусиль і прокачувати всі три складові фігури. Пристрасть — це ті самі "метелики в животі" або сексуальний потяг до свого партнера. Близькість — відчуття найміцнішого плеча, довіра. Зобов'язання — партнер відчуває відповідальність за комфорт іншого і навпаки.
Психологи навіть склати тест із 15 запитань, який показує, наскільки ваш трикутник кохання міцний. Готові перевірити свої стосунки? Тоді відповідайте — але будьте чесними.
Запитання "пристрасть":
- У моїх стосунках з партнером присутня романтика?
- Я вважаю свого партнера дуже привабливим?
- Я не можу уявити, що хтось інший зможе мене зробити таким/ою щасливим/ою як мій партнер?
- У наших стосунках дійсно є щось чарівне?
- Я хосу близькості зі своїм партнером, маю до нього потяг?
Запитання "близькість":
- Чи можна наші стосунки назвати теплими?
- Я отримую від партнера емоційну підтримку?
- Я ціную те, що в моєму житті є ця людина?
- Мені комфортно поряд зі своїм партнером?
- Я відчуваю, що мій партнер мене розуміє, навіть якщо у нього інша точка зору?
Запитання "зобов'язань":
- Я впевнений/а, що наші стосунки стабільні, без емоційних гойдалок?
- Я точно знаю, що мій партнер цінує мій час, поважає мою думку?
- Я знаю, що мій партнер докладає зусиль, щоб наше кохання жило?
- Наші стосунки для мене постійні, не думаю, що хочу чогось іншого?
- Я відчуваю відповідальність за комфорт свого партнера?
Підсумок
Якщо ви відповіли на всі 15 запитань "так", вітаємо — ви зразкова пара, про яку можна знімати справжню казкову історію про кохання.
Є відповіді "ні", але більшість "так" — поверніться до тих запитань, на які ви відповіли негативно, і подумайте, як ви можете виправити ситуацію. Ймовірно, відповідь "ні" допоможе вам зрозуміти, що саме в ваших стосунках розвивається не так, як би ви цього хотіли. Тоді ви будете мати змогу пропрацювати проблему.
Психологи впевнені, навіть у тих людей, які дуже сильно кохають свого партнера, можуть бути відповіді "ні" і це нормально. Трикутник не завжди може бути стабільним чи ідеальним. В житті бувають різні ситуації, які впливають на почуття. Але, якщо обидва у парі докладуть зусиль, то все ще можна буде виправити.
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