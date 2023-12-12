Трикутник кохання: як зрозуміти, що у вас хороші стосунки — дайте відповідь на 15 запитань

Психологи стверджують, що формулу ідеального кохання можна пояснити звичайним трикутником. А щоб перевірити, чи у вас хороші стосунки з партнером, потрібно всього лише дати чесні відповіді на прості запитання.

Почувши фразу "Трикутник кохання", більшість з нас відразу уявляє нездорові стосунки, коли є він, вона і ще хтось третій на стороні. Однак існує окрема теорія з такою назвою, в основі якої лежить ця геометрична фігура. І вона пояснює, що таке ідеальне кохання.

Кілька років тому вчений Роберт Штернберг із Корнеллського університету припустив, що кохання можна виміряти трьома незалежними вимірами. Назвав він свою теорію "Трикутник кохання": пристрасть, близькість і зобов'язання.

Щоб отримати кохання, наче в казці, необхідно щодня докладати зусиль і прокачувати всі три складові фігури. Пристрасть — це ті самі "метелики в животі" або сексуальний потяг до свого партнера. Близькість — відчуття найміцнішого плеча, довіра. Зобов'язання — партнер відчуває відповідальність за комфорт іншого і навпаки.

Психологи навіть склати тест із 15 запитань, який показує, наскільки ваш трикутник кохання міцний. Готові перевірити свої стосунки? Тоді відповідайте — але будьте чесними.

Теорія Трикутник кохання / Фото: Unsplash

Запитання "пристрасть":

У моїх стосунках з партнером присутня романтика? Я вважаю свого партнера дуже привабливим? Я не можу уявити, що хтось інший зможе мене зробити таким/ою щасливим/ою як мій партнер? У наших стосунках дійсно є щось чарівне? Я хосу близькості зі своїм партнером, маю до нього потяг?

Запитання "близькість":

Чи можна наші стосунки назвати теплими? Я отримую від партнера емоційну підтримку? Я ціную те, що в моєму житті є ця людина? Мені комфортно поряд зі своїм партнером? Я відчуваю, що мій партнер мене розуміє, навіть якщо у нього інша точка зору?

Запитання "зобов'язань":

Я впевнений/а, що наші стосунки стабільні, без емоційних гойдалок? Я точно знаю, що мій партнер цінує мій час, поважає мою думку? Я знаю, що мій партнер докладає зусиль, щоб наше кохання жило? Наші стосунки для мене постійні, не думаю, що хочу чогось іншого? Я відчуваю відповідальність за комфорт свого партнера?

Підсумок

Якщо ви відповіли на всі 15 запитань "так", вітаємо — ви зразкова пара, про яку можна знімати справжню казкову історію про кохання.

Є відповіді "ні", але більшість "так" — поверніться до тих запитань, на які ви відповіли негативно, і подумайте, як ви можете виправити ситуацію. Ймовірно, відповідь "ні" допоможе вам зрозуміти, що саме в ваших стосунках розвивається не так, як би ви цього хотіли. Тоді ви будете мати змогу пропрацювати проблему.

Психологи впевнені, навіть у тих людей, які дуже сильно кохають свого партнера, можуть бути відповіді "ні" і це нормально. Трикутник не завжди може бути стабільним чи ідеальним. В житті бувають різні ситуації, які впливають на почуття. Але, якщо обидва у парі докладуть зусиль, то все ще можна буде виправити.

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