Тримайте ці кімнатні рослини в домі – і у вас не буде проблем зі сном

Є такі кімнатні рослини, які не лише гарні, а ще й дуже корисні для здорового сну. Їх обов’язково потрібно тримати в домі, у кого є проблеми з безсонням.

Як швидко заснути: 7 рослин, які допоможуть впоратися з безсонням

Лаванда має солодкуватий аромат та дуже приємний заспокійливий колір. Тому ця рослина не тільки освіжить повітря у домі, а ще допоможе розслабитися і впоратися зі стресом, забезпечивши швидке засинання та міцний сон.

має солодкуватий аромат та дуже приємний заспокійливий колір. Тому ця рослина не тільки освіжить повітря у домі, а ще допоможе розслабитися і впоратися зі стресом, забезпечивши швидке засинання та міцний сон. Гарденія. Ця рослина виділяє нейромедіатори, які мають розслаблюючий та заспокійливий ефект, тому посприяє швидкому засинанню. Але цю квітку важливо тримати на вікні, вона дуже любить денне світло.

Ця рослина виділяє нейромедіатори, які мають розслаблюючий та заспокійливий ефект, тому посприяє швидкому засинанню. Але цю квітку важливо тримати на вікні, вона дуже любить денне світло. Жасмин. Ця квітка зніме тривожні стани, заспокоїть нервову систему та покращить якість сну. А її неперевершений аромат розноситиметься по всьому будинкові. Тримати цю рослину можна поруч із ліжком.

Ця квітка зніме тривожні стани, заспокоїть нервову систему та покращить якість сну. А її неперевершений аромат розноситиметься по всьому будинкові. Тримати цю рослину можна поруч із ліжком. Алое вера. Ця квітка має безліч корисних функцій. Її використовують як заживлюючий засіб для шкіри, для омолодження, додають у смузі для очищення організму. А ще вона добре очищає повітря у житловому приміщенні, тому сприятиме швидкому засинанню.

Ця квітка має безліч корисних функцій. Її використовують як заживлюючий засіб для шкіри, для омолодження, додають у смузі для очищення організму. А ще вона добре очищає повітря у житловому приміщенні, тому сприятиме швидкому засинанню. Англійський плющ може жити практично в усіх умовах. Це дуже корисна рослина, оскільки допомагає полегшити симптоми декількох респіраторних захворювань: астми, бронхіту чи алергії. Листя англійського плюща містить молекулу сапонін, що полегшує проблеми дихання, розріджує та виводить мокроти, розслабляє м’язи дихальних шляхів.

може жити практично в усіх умовах. Це дуже корисна рослина, оскільки допомагає полегшити симптоми декількох респіраторних захворювань: астми, бронхіту чи алергії. Листя англійського плюща містить молекулу сапонін, що полегшує проблеми дихання, розріджує та виводить мокроти, розслабляє м’язи дихальних шляхів. Валеріана. Ця рослина не тільки дуже квітуча, вона ще здатна поглинати токсини, очищуючи від них повітря. А чисте та свіже повітря добре сприяє швидкому засинанню та міцному якісному сну.

Ця рослина не тільки дуже квітуча, вона ще здатна поглинати токсини, очищуючи від них повітря. А чисте та свіже повітря добре сприяє швидкому засинанню та міцному якісному сну. Мирна лілія. Ця елегантна та невимовно гарна квітка не лише радує своїм білим пишним цвітом. Вона також очищає повітря від небезпечних токсинів: бензолу, трихлоретилену та формальдегіду. А чисте свіже повітря – це те що треба для швидкого засинання.

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