Тримайте ці кімнатні рослини в домі – і у вас не буде проблем зі сном

7 кімнатних рослин, які допоможуть швидко заснути.
Є такі кімнатні рослини, які не лише гарні, а ще й дуже корисні для здорового сну. Їх обов’язково потрібно тримати в домі, у кого є проблеми з безсонням.
Як швидко заснути: 7 рослин, які допоможуть впоратися з безсонням
- Лаванда має солодкуватий аромат та дуже приємний заспокійливий колір. Тому ця рослина не тільки освіжить повітря у домі, а ще допоможе розслабитися і впоратися зі стресом, забезпечивши швидке засинання та міцний сон.
- Гарденія. Ця рослина виділяє нейромедіатори, які мають розслаблюючий та заспокійливий ефект, тому посприяє швидкому засинанню. Але цю квітку важливо тримати на вікні, вона дуже любить денне світло.
- Жасмин. Ця квітка зніме тривожні стани, заспокоїть нервову систему та покращить якість сну. А її неперевершений аромат розноситиметься по всьому будинкові. Тримати цю рослину можна поруч із ліжком.
- Алое вера. Ця квітка має безліч корисних функцій. Її використовують як заживлюючий засіб для шкіри, для омолодження, додають у смузі для очищення організму. А ще вона добре очищає повітря у житловому приміщенні, тому сприятиме швидкому засинанню.
- Англійський плющ може жити практично в усіх умовах. Це дуже корисна рослина, оскільки допомагає полегшити симптоми декількох респіраторних захворювань: астми, бронхіту чи алергії. Листя англійського плюща містить молекулу сапонін, що полегшує проблеми дихання, розріджує та виводить мокроти, розслабляє м’язи дихальних шляхів.
- Валеріана. Ця рослина не тільки дуже квітуча, вона ще здатна поглинати токсини, очищуючи від них повітря. А чисте та свіже повітря добре сприяє швидкому засинанню та міцному якісному сну.
- Мирна лілія. Ця елегантна та невимовно гарна квітка не лише радує своїм білим пишним цвітом. Вона також очищає повітря від небезпечних токсинів: бензолу, трихлоретилену та формальдегіду. А чисте свіже повітря – це те що треба для швидкого засинання.
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