ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
2 хв

Тріщини на стінах після ремонту: ось що роблять неправильно 90% людей

Багато хто помічав: тільки-но пофарбована стіна раптом покривається дрібними тріщинами, наче хтось провів по ній тонким лезом. І перша думка — «погана фарба» або «виробник винен».

Автор публікації
Тетяна Мележик
Чому тріскається фарба на стінах

Чому тріскається фарба на стінах / © pexels.com

Але будівельники запевняють: проблема майже ніколи не полягає в матеріалі. Найчастіше це відбувається через неправильну підготовку поверхні.

Найпоширеніша помилка — фарбування ще вологих стін. Волога не встигає випаруватися і буквально виштовхує шар фарби назовні. Результат — тріщини, здуття і лущення. І навіть найдорожча фарба тут не допоможе.

Експерти наголошують: стіни повинні повністю висохнути після шпаклювання чи ґрунтування. Іноді на це йде кілька днів. Якщо поспішати, ризикуєте зіпсувати весь ремонт і потім доведеться переробляти все заново.

Ще одна часта помилка — відсутність ґрунтовки. Без неї фарба лягає нерівномірно і погано тримається на поверхні. Ґрунтовка зміцнює основу і зменшує поглинання, дозволяючи фарбі лягати рівно та довго триматися.

Важливо також стежити за температурою в приміщенні. Надто спекотно — фарба сохне швидше, ніж встигає закріпитися. Це призводить до появи мікротріщин, які помітні вже через кілька днів.

Будівельники радять уникати протягів під час фарбування: різкі перепади температур шкодять покриттю.

Якщо стіна стара, її потрібно ретельно очистити: залишки старої фарби можуть стати причиною відшарування нового шару.

Фахівці нагадують: якість ремонту залежить від терпіння. Підготовка займає більше часу, ніж саме фарбування, але саме вона визначає, наскільки довго результат буде триматися і наскільки акуратний вигляд матиме стіна.

Якщо дотримуватися технології, фарба служить роками і не тріскається навіть за коливань вологості. А помилок, яких припускається більшість, легко уникнути — треба лише не поспішати і слідувати перевіреним рекомендаціям.

Дата публікації
197
197
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie