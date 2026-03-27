Тріщини на стінах після ремонту: ось що роблять неправильно 90% людей
Багато хто помічав: тільки-но пофарбована стіна раптом покривається дрібними тріщинами, наче хтось провів по ній тонким лезом. І перша думка — «погана фарба» або «виробник винен».
Але будівельники запевняють: проблема майже ніколи не полягає в матеріалі. Найчастіше це відбувається через неправильну підготовку поверхні.
Найпоширеніша помилка — фарбування ще вологих стін. Волога не встигає випаруватися і буквально виштовхує шар фарби назовні. Результат — тріщини, здуття і лущення. І навіть найдорожча фарба тут не допоможе.
Експерти наголошують: стіни повинні повністю висохнути після шпаклювання чи ґрунтування. Іноді на це йде кілька днів. Якщо поспішати, ризикуєте зіпсувати весь ремонт і потім доведеться переробляти все заново.
Ще одна часта помилка — відсутність ґрунтовки. Без неї фарба лягає нерівномірно і погано тримається на поверхні. Ґрунтовка зміцнює основу і зменшує поглинання, дозволяючи фарбі лягати рівно та довго триматися.
Важливо також стежити за температурою в приміщенні. Надто спекотно — фарба сохне швидше, ніж встигає закріпитися. Це призводить до появи мікротріщин, які помітні вже через кілька днів.
Будівельники радять уникати протягів під час фарбування: різкі перепади температур шкодять покриттю.
Якщо стіна стара, її потрібно ретельно очистити: залишки старої фарби можуть стати причиною відшарування нового шару.
Фахівці нагадують: якість ремонту залежить від терпіння. Підготовка займає більше часу, ніж саме фарбування, але саме вона визначає, наскільки довго результат буде триматися і наскільки акуратний вигляд матиме стіна.
Якщо дотримуватися технології, фарба служить роками і не тріскається навіть за коливань вологості. А помилок, яких припускається більшість, легко уникнути — треба лише не поспішати і слідувати перевіреним рекомендаціям.