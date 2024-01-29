Тривале та яскраве квітіння: поради для підживлення орхідей — візьміть популярний зимовий фрукт

Вишукані орхідеї можуть своїми квітами прикрасити будь-яку оселю. Однак, щоб вони радували яскравим квітінням, за ними потрібно правильно доглядати.

Використання апельсину — один з незвичайних способів підживлення орхідей. Проте потрібно знати, як саме застосовувати популярний зимовий фрукт для стимуляції довготривалого і буйного квітіння.

Апельсинова вода є природнім замінником аскорутину. В ній містяться вітаміни Р та С, які важливі для розвитку здорової орхідеї. Її часто використовують для покращення квітіння домашніх квітів, в тому числі і орхідей. Підготовка апельсинової води доволі простий процес. Потрібно взяти шкірку одного апельсина, подрібнити за допомогою блендера, залити суміш одним літром води і настоювати 24 години.

Отримане добриво обов'язково проціджується, а потім використовується для підливання орхідей. А якщо в субстраті є соснова кора, то горщик з рослиною навіть можна помістити у апельсинову воду на 10 хвилин для кращого ефекту.

Ще один, навіть простіший спосіб підживлення орхідей, базується на використанні апельсинового соку. Для підготовки добрива візьміть всього лише 5 мл свіжовижатого соку і розведіть у літрі води.

Отриманий розчин підходить для живлення та покращення квітіння орхідей. В апельсиновому соку міститься чимало корисних речовин, які потрібні для здорового розвитку та формування пишних суцвіть.

Також можна використовувати для підживлення аскорутин, який повністю заміняє апельсиновий сік. Візьміть всього лише кілька пігулок аскоритину і розчиніть у літрі води. Аскорутин є джерелом вітамінів С і Р.

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