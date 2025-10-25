Троянди будуть здоровими та без бур’янів: що варто зробити садівникам у жовтні

Садівникам радять мульчувати троянди восени / © www.freepik.com/free-photo

Коли на вулиці стає прохолодно, багато садівників міркують, як захистити свої квіти на клумбі та підготувати їх до зими. Експерт із садівництва, розкрив секрет, що варто зробити у жовтні, аби ваші троянди були здоровими протягом холодних сезонів та пишними наступного року.

Про це пише Daily.Express.

За словами Патрік Волла із «Kickfisher plc», восени варто замінити процес підживлення троянд на мульчування.

«Восени я більше схиляюся до мульчування троянд, ніж до їх підживлення. Осінь — це час, коли рослини переходять до періоду спокою, і водночас тоді вони починають „згасати“. У цей час ваші квіти не так активно ростуть, тому підживлення восени стає не таке важливе, як підживлення навесні», — наголосив Патрік.

Мульчування передбачає покриття ґрунту шаром органічного або неорганічного матеріалу для покращення його стану.

Як наголосив експерт, цей процес не тільки корисніший за підживлення, водночас він допомагає захистити рослини від бур’янів, зберегти вологу та допомогти їм перезимувати.

Захищати троянди від морозів — вкрай важливо, якщо ви хочете, щоб вони рясно квітли наступного сезону.

Крім того, Волл рекомендує садівникам завжди вибирати мульчу, зроблену з дрібної кори. Він пояснює це тим, що менші частинки матеріалу краще зберігають вологу, ніж більші, які часто зустрічаються у звичайній ландшафтній мульчі.

«Ви також можете використовувати інші матеріали, такі як солома, овеча вовна, але я вважаю, що мульча з кори з дрібнішою крихтою працює дуже добре», — додав Волл.

Експерт із садівництва радить навесні підживити троянди гранульованим добривом пролонгованої дії. Це необхідно, щоб добриво живило рослину упродовж значного періоду часу.

Для того аби сад залишався ошатним навіть у холод, експерти радять комбінувати рослини з різними термінами цвітіння і кольорами листя. Так ви створите ефект постійної зміни барв — від початку літа до глибокої осені.

