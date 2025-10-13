Троянди готуються до зими: підживлювати кущі сечовиною перед холодами чи ні

Чи потрібно підживлювати троянди сечовиною восени / © unsplash.com

Багато садівників додають 200–300 г сечовини, щоб прискорити опадання листя. Але чи дійсно це необхідно? Що про це думають експерти?

Вони категорично не радять використовувати сечовину перед укриттям троянд.

Причина в тому, що азотні добрива стимулюють ріст молодих пагонів, які не встигнуть визріти до морозів і гарантовано загинуть.

В результаті кущ ослабне і втратить частину своєї морозостійкості.

Що ж до опадання листя, садівники пропонують просто трохи почекати: через 1–2 тижні після оброблення або після перших заморозків листя самостійно опаде. Жодна сечовина для цього не потрібна.

Крім того, для правильного підготовлення троянд до зими варто звернути увагу на інші аспекти догляду:

Обрізання: видаліть сухі, хворі та слабкі пагони, щоб рослина витрачала енергію на сильні кущі.

Фосфорно-калійні добрива: вони допомагають зміцнити кореневу систему і підвищити стійкість куща до морозів.

Мульчування: покриття ґрунту компостом або торфом додатково захистить корені від промерзання.

Контроль вологості: перед укриттям ґрунт має бути трохи зволоженим, але не перезволоженим, щоб уникнути гниття коренів.

Дотримуючись цих простих правил, троянди добре перенесуть зиму, і навесні порадують здоровим ростом та пишним цвітінням.