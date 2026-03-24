Троянди почорніли після зими: що робити

Садівники запевняють: навіть сильно пошкоджені рослини здатні «ожити», якщо дати їм правильний старт.

Перш ніж ставити хрест на троянді, обережно розгорніть землю біля кореня. Часто верхівка повністю вимерзає, але життя зберігається нижче. Якщо тканини під корою світлі та щільні — кущ ще «живий». Усе чорне, сухе й ламке потрібно зрізати до здорової частини — без цього відновлення не буде.

Після обрізання рослину потрібно захистити від інфекцій — обробіть будь-яким фунгіцидом. Далі — рясний полив теплою водою: це допоможе «розбудити» коріння після зимового стресу.

Щоб пришвидшити відновлення, використайте один із стимуляторів:

НВ-101 — лише 3 краплі на літр води;

янтарна кислота — концентрований розчин;

«Епін» — у посиленій дозі;

сульфат магнію.

Такі засоби працюють як «реанімація»: запускають ріст нових пагонів і підсилюють імунітет рослини.

Ефект теплиці: простий трюк

Щоб троянда швидше прийшла до тями, створіть їй мініпарник. Найпростіший варіант — накрити кущ обрізаною пластиковою пляшкою. Усередині збережеться тепло і волога, які критично важливі для відновлення. У сонячні дні укриття варто притіняти, щоб не «зварити» рослину.

Не панікуйте, якщо за кілька днів нічого не змінилося. Зазвичай перші ознаки життя з’являються через 7–10 днів. Якщо цього не сталося — повторіть полив і обробку. У складних випадках процес може затягнутися на кілька тижнів.

Щойно проклюнуться перші зелені паростки, поступово знімайте укриття та підживіть троянду азотним добривом — це дасть потужний поштовх росту.

Висновок простий: навіть якщо троянда виглядає безнадійно, не поспішайте її викидати. Часто вона просто чекає правильного догляду, щоб знову зазеленіти.