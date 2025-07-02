Щоб троянди цвіли все літо

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Експерти поділилися секретом тривалого цвітіння троянд. І це не лише підживлення. Головним секретом безперервного цвітіння є правильне та своєчасне обрізання відцвілих бутонів, а також регулярне підживлення.

Щоб троянди довго цвіли, потрібно постійно обрізати відцвілі квітки

Ключовим моментом у догляді за трояндами, на думку екпертів, є постійне видалення квіток, які вже відцвіли. Це ті бутони, що повністю розкрилися, їхні пелюстки стають коричневими і легко обсипаються. Важливо не допускати, щоб квітка повністю осипалася і залишилася лише насіннєва камера.

Чому це так важливо? Якщо відцвілу квітку не обрізати, рослина спрямує всі свої поживні речовини на дозрівання насіння, тобто на утворення потомства. В такому разі на цьому пагоні нові квітки вже не утворяться. Натомість наше завдання — забезпечити рясне й безперервне цвітіння.

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Коли ви обрізаєте відцвілу квітку, ви даєте рослині сигнал до пробудження сплячих бруньок у верхніх міжвузлях (тобто в місцях, де від стебла відходять листки) під зрізом. З цих бруньок почнуть рости нові пагони, на яких згодом з’являться свіжі квітки.

Як правильно обрізати квітки троянд

Якщо ви хочете насолодитися красою троянд удома, найкраще обрізати квіти, які щойно почали квітнути, на відстані 30–40 см від самої квітки. Такої довжини стебла вистачить для букета, а обрізання однаково стимулюватиме утворення нових пагонів і квітів на кущі.

Якщо кущ троянди невеликий, можна просто обрізати відцвілі квітки над самим верхнім листком. У міжвузлях під цим листком також прокинуться бруньки, які дадуть нові пагони з квітами. Немає значення, над яким листком ви зрізаєте — трилистним чи п’ятилистним. Важливо те, що сплячі бруньки є в усіх міжвузлях і активізуються після обрізання, зазвичай у двох-трьох міжвузлях під зрізом.

Уникайте надто короткого обрізання. Якщо зрізати пагін дуже низько, на кущі залишиться лише старе п’ятилистне листя, яке вже не так ефективно живить рослину. В такому разі бруньки прокидатимуться довше, і повторне цвітіння настане лише восени. Хоча такі кущі будуть низькими, якщо саме це ваша мета. Однак якщо обрізати лише відцвілі квітки над останнім листком, як описано вище, кущі залишатимуться високими й пишними, а цвітіння триватиме без зупинки до самих морозів.

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Чим підживлювати троянди для рясного цвітіння

Щоб допомогти трояндам після обрізання швидше наростити нові пагони та утворити більше квітів, їх необхідно регулярно підживлювати. Рекомендується робити це хоча б один раз на два тижні.

Одними з найкращих добрив для цієї мети, на думку фахівців, є:

Монофосфат калію. У його складі містяться фосфор і калій, які життєво необхідні рослині для формування бутонів та рясного цвітіння. Для приготування розчину додайте дві чайні ложки (або одну столову ложку без гірки) монофосфату калію на 10 літрів води.

Сульфат магнію. Для кращого засвоєння всіх поживних речовин додайте до розчину монофосфату калію дві чайні ложки (або одну повну столову ложку без гірки) сульфату магнію.

Таке комплексне підживлення швидко стимулюватиме троянди до нарощування нових пагонів і формування бутонів.