Троянди в небезпеці: один побутовий продукт допоможе зупинити шкідника

Попелиця може стати справжнім лихом для саду, особливо коли вражає тендітні кущі троянд / © pixabay.com

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Попелиця — один із найбільш небезпечних ворогів садівника, який за кілька днів здатен повністю знищити навіть найрозкішніший кущ троянди. Цей дрібний шкідник стрімко розмножується, вражаючи листя, висмоктуючи соки з рослини й порушуючи її нормальний розвиток.

Про це пишуть «Добрі Новини».

Особливо небезпечно, коли вражено не один, а кілька кущів — тоді попелиця блискавично охоплює весь сад.

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Втім, врятувати улюблені квіти можна навіть без хімікатів. Досвідчені квітникарі радять перевірений засіб — харчову соду. Вона доступна, безпечна для рослин і ґрунту та дає результат вже за кілька днів.

Рецепт простий: 4 столові ложки харчової соди потрібно розчинити у 5 літрах відстояної води кімнатної температури. Обприскування уражених троянд слід проводити ретельно, особливо з нижнього боку листя, де найчастіше ховаються шкідники.

Після оброблення вже через кілька днів можна помітити, як рослина відновлюється: молоде листя вирівнюється, зелень стає насиченою, а сам кущ набирає сили.

Попелиця може перейти й на інші рослини, зокрема плодові дерева та кущі, що загрожує не лише красі саду, але й врожаю. Тож головне — діяти вчасно, не відкладаючи захист рослин на потім.

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Нагадаємо, раніше ми писали, чим підживити дині й кавуни, щоб виросли солодкими та великими.