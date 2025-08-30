Троянди виживуть навіть у сильні морози: що робити з кущами на початку осені

Троянди. / © www.freepik.com/free-photo

Початок осені - гарний час для того, аби підготувати кущі троянд до зими. Здорова рослина має значно більше шансів гарно пережити зиму.

Що ж варто зробити з троянами у саду вже зараз, повідомляє ресурс Сусідка.

Досвідчені садівники наголошують, що перш за все варто змінити підживлення рослини - виключити азотні добрива. Адже азот провокує ріст молодих пагонів, а це зовсім не потрібно напередодні холодів.

Натомість варто зосередьтеся на калії та фосфорі. Калій зміцнює клітинні стінки пагонів, роблячи їх більш стійкими до морозів, а фосфор стимулює розвиток кореневої системи.

Крім того, у цей період вже не потрібно розпушувати ґрунт навколо кущів та зрізати квіти. Не варто робити осіннє обрізання троянд, аби не спровокувати пробудження сплячих бруньок. Так рослина зрозуміє, що час для росту закінчився.

Припиніть полив кущів троянд. Адже зайва волога в ґрунті лише заважатиме визріванню деревини.

Важливий етап у підготуванні трояндових кущів до зими - підгортання. Важливо вкрити місце щеплення та кореневу шийку. Навколо основи куща насипте пагорб висотою 20-30 см. Важливо - не згрібати землю з-під самого куща, оголюючи коріння.

Для підгортання слід використати сухий торф, компост, перегній або просто суху садову землю. Це створить надійний захисний кокон. Зверху можна покласти кілька гілок ялинки. Воно чудово затримує сніг та захищає пагони від вітру та весняних сонячних опіків.

Такий метод найкраще підходить для морозостійких сортів: паркових, канадських, багатьох шрабів та гібридів троянди ругози. А ось ніжні чайно-гібридні красуні чи плетисті троянди у регіонах із суворими зимами все ж потребуватимуть більш серйозного укриття.

