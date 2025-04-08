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Трохи кісточок — і товстянка швидко випустить квіти: це добриво вважається найкращим для рослини
У народі товстянку називають «грошовим деревом», і не дарма. Згідно прикмет, коли ця рослина розквітає, в дім приходить достаток.
Всі, хто має на своєму підвіконні товстянку, знають, що рослина не часто радує своїм цвітінням. Однак професійні флористи розкрили свій секрет, як змусити грошове дерево квітнути. І для цього не треба дороговартісних добрив, підійдуть побутові відходи. Розповідаємо, чим стимулювати довгоочікувану появу квітів на «грошовому дереві».
Які побутові відходи змусять товстянку випустити квітконоси: про це мало хто знає
Щоб «грошове дерево» радувало пишним квітом, його треба підживити борошном із риб’ячих кісток. І зовсім не обов’язково шукати його в спеціалізованих магазинах, підживлення досить просто приготувати в домашніх умовах.
Експерти не рекомендують викидати рибні кістки, навіть якщо у вас немає на підвіконні товстянки. Адже це найкраще добриво, яке підійде для будь-яких кімнатних рослин. Треба назбирати рибних кісток, висушити й подрібнити до порошкоподібного стану. Для одного підживлення товстянки достатньо пів чайної ложки добрива. Це забезпечить рослину корисним мінералом — фосфором, який необхідний для її цвітіння.
Варто враховувати, що підживлювати «грошове дерево» у такий спосіб можна лише три рази на рік. Інакше рослина може захворіти й загинути.