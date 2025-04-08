ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Трохи кісточок — і товстянка швидко випустить квіти: це добриво вважається найкращим для рослини

У народі товстянку називають «грошовим деревом», і не дарма. Згідно прикмет, коли ця рослина розквітає, в дім приходить достаток.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити товстянку, щоб зацвіла

Чим підживити товстянку, щоб зацвіла / © Фото з відкритих джерел

Всі, хто має на своєму підвіконні товстянку, знають, що рослина не часто радує своїм цвітінням. Однак професійні флористи розкрили свій секрет, як змусити грошове дерево квітнути. І для цього не треба дороговартісних добрив, підійдуть побутові відходи. Розповідаємо, чим стимулювати довгоочікувану появу квітів на «грошовому дереві».

Які побутові відходи змусять товстянку випустити квітконоси: про це мало хто знає

Щоб «грошове дерево» радувало пишним квітом, його треба підживити борошном із риб’ячих кісток. І зовсім не обов’язково шукати його в спеціалізованих магазинах, підживлення досить просто приготувати в домашніх умовах.

Експерти не рекомендують викидати рибні кістки, навіть якщо у вас немає на підвіконні товстянки. Адже це найкраще добриво, яке підійде для будь-яких кімнатних рослин. Треба назбирати рибних кісток, висушити й подрібнити до порошкоподібного стану. Для одного підживлення товстянки достатньо пів чайної ложки добрива. Це забезпечить рослину корисним мінералом — фосфором, який необхідний для її цвітіння.

Варто враховувати, що підживлювати «грошове дерево» у такий спосіб можна лише три рази на рік. Інакше рослина може захворіти й загинути.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie