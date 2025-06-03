Як приготувати засіб від поту власноруч / © www.freepik.com/free-photo

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Не всі антиперспіранти допомагають позбутися проблеми пітливості під пахвами. Однак є простий домашній засіб, який забезпечить сухість і свіжість шкіри навіть у дуже спекотні дні. Секрет дуже простий: треба поєднати прості компоненти, які підсилюватимуть дію один одного й ефективно боротимуться з проблемою. Розповідаємо, як приготувати засіб від поту, який підтримуватиме сухість під пахвами упродовж цілого дня.

Під пахвами буде сухо цілий день: як приготувати засіб від поту

Щоб приготувати домашній дезодорант, треба взяти по чайній ложці харчової соди й дитячої присипки, столову ложку будь-якого крему для зволоження обличчя і дві чайні ложки води. Усе ретельно перемішайте, щоб вийшла однорідна маса.

Як працює саморобний дезодорант:

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Сода нейтралізуватиме запах поту, так як має антибактеріальні властивості.

Присипка вбиратиме вологу під пахвами, забезпечуючи тривалу сухість, а крем пом’якшуватиме шкіру.

А вода слугує сполучним елементом для всіх складників засобу.

Готову суміш від поту треба перелити у чистий флакон з кульковим аплікатором чи просто помістити в баночку з-під крему. Засіб варто зберігати в холодильнику, так він додатково матиме освіжаючий ефект.

Перед використанням дезодоранту необхідно зробити тест на чутливість, щоб перевірити реакцію. Нанесіть трохи суміші на шкіру руки та почекайте 24 години. Якщо не буде почервоніння чи інших негативних реакцій, дезодорант можна сміливо використовувати щодня.

Якщо є проблеми зі шкірою, то краще проконсультуватися з дерматологом, щоб не було виспань.