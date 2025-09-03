- Дата публікації
Трохи цього засобу — і навіть старі заплямовані кухонні рушники стануть білосніжними
Ці перевірені народні методи, які допоможуть повернути кухонним рушникам білосніжний вигляд та свіжість навіть після багаторічного використання.
Кухонні рушники — одні з найбільш вживаних речей на кухні. Вони швидко забруднюються, вбирають жир, запахи й фарбувальні речовини, через що з часом втрачають білизну та охайний вигляд. Звичайне прання не завжди рятує, але існують прості й дієві методи, які знають досвідчені господині. Вони дозволяють зробити навіть старі рушники знову білосніжними, наче щойно з магазину.
Як відбілити кухонні рушники: перевірені способи
Розчин із гірчицею, олією та порошком. У 10 літрів гарячої води додайте 2 ст. л. сухої гірчиці, 1 ст. л. олії та 2 ст. л. прального порошку. Добре розмішайте й замочіть рушники на 10-12 годин, можна залишити на ніч. Полощіть спочатку в холодній, а потім у гарячій воді. Такий метод чудово виводить стійкі забруднення та повертає рушникам первісну білизну.
Лимонна кислота проти плям від їжі. Спершу виперіть рушники з господарським милом. На проблемні ділянки насипте трохи лимонної кислоти. Залиште на 1 годину, після чого добре прополощіть рушники у прохолодній воді. Цей спосіб особливо ефективний проти слідів від вина, буряка, жиру чи ягід.
Нашатирний спирт від кавових та чайних плям. Змішайте нашатир з водою у пропорції 1:1. Обробіть розчином забруднені місця та залиште на 60 хвилин. Потім занурте рушники у мильний розчин і ще раз виперіть. Цей метод чудово справляється з темними слідами від напоїв.
Мийний засіб для посуду від жирних плям. У гарячу воду додайте рідкий засіб для миття посуду. Намочіть рушники на 2-3 години, після цього виперіть і добре виполощіть. Завдяки властивостям розщеплювати жир цей спосіб допомагає відновити навіть дуже забруднені тканини.
Як не допустити пожовтіння та появи плям на рушниках
Не залишайте рушники мокрими. Вологий текстиль швидко вбирає запахи та сприяє розмноженню бактерій.
Періть частіше. Краще випрати рушник одразу після сильного забруднення, ніж намагатися відбілити застарілі плями.
Використовуйте кип’ятіння. Раз на місяць кип’ятіть рушники з додаванням соди чи мила — це простий спосіб профілактичного відбілювання.