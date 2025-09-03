Кухонні рушники — одні з найбільш вживаних речей на кухні. Вони швидко забруднюються, вбирають жир, запахи й фарбувальні речовини, через що з часом втрачають білизну та охайний вигляд. Звичайне прання не завжди рятує, але існують прості й дієві методи, які знають досвідчені господині. Вони дозволяють зробити навіть старі рушники знову білосніжними, наче щойно з магазину.

Розчин із гірчицею, олією та порошком. У 10 літрів гарячої води додайте 2 ст. л. сухої гірчиці, 1 ст. л. олії та 2 ст. л. прального порошку. Добре розмішайте й замочіть рушники на 10-12 годин, можна залишити на ніч. Полощіть спочатку в холодній, а потім у гарячій воді. Такий метод чудово виводить стійкі забруднення та повертає рушникам первісну білизну.

Лимонна кислота проти плям від їжі. Спершу виперіть рушники з господарським милом. На проблемні ділянки насипте трохи лимонної кислоти. Залиште на 1 годину, після чого добре прополощіть рушники у прохолодній воді. Цей спосіб особливо ефективний проти слідів від вина, буряка, жиру чи ягід.

Нашатирний спирт від кавових та чайних плям. Змішайте нашатир з водою у пропорції 1:1. Обробіть розчином забруднені місця та залиште на 60 хвилин. Потім занурте рушники у мильний розчин і ще раз виперіть. Цей метод чудово справляється з темними слідами від напоїв.