Троянди радуватимуть пишним квітом до самої осені: яким добривом підживити кущі навесні

Весна – це найкращий час для підживлення троянд, якщо внести добриво під кущі у квітні-травні, вони пишно цвістимуть все літо й осінь.
Розповідаємо, які добрива треба вносити під кущі троянд навесні, щоб королева саду радувала квітом до глибокої осені.
Чим підживити троянди навесні для тривалого цвітіння: поради досвідчених господарів
- Мінеральні добрива обов’язково треба кущам троянд для пишного цвітіння. Їх необхідно вносити ввечері в суху погоду перед тим, як набухнуть бутони. Фосфорно-калійне підживлення треба для того, щоб квіти утворили більше бутонів і швидко зацвіли. Азотні добрива додають для пишного квіту та міцного коріння. Кальцієву селітру зазвичай вносять у період розвитку бутонів, а сульфат калію допоможе захистити кущі від захворювань.
- Деревний попіл – це універсальне органічне добриво, яке містить калій, кальцій і фосфор. Його треба вносити під кущі, коли набухають бутони. Але не забороняється використовувати таке добриво і восени, щоб підживити кущі. Троянди підживлюють як сухим попелом, так і розчином. Сухий попіл треба розкидати навколо куща і засипати землею. Щоб приготувати рідке добриво, треба взяти одну склянку попелу та розвести в 10 літрах води. Цим розчином необхідно обприскати кущі троянд. Для кореневого підживлення на 10 літрів води треба брати 2 склянки. Варто пам’ятати, що обприскування не можна проводити у спеку, бо може попектися листя. А також не слід робити процедуру ввечері, бо на кущах можуть з’явитися грибкові захворювання.
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