Троянди й півонії цвістимуть пишно та рясно: підживіть цим добривом, яке є на кожній кухні

Досвідчені городники ніколи не викидають ці відходи на смітник, бо знають, що вони вкрай корисні для квітів та ягідних кущів.

Садівниця Ольга Тарасенко у своєму блозі ділиться всіма хитрощами використання кавової гущі для підживлення квітів та ягідних кущів. Розповідаємо, посилаючись на ресурс VSN, яка користь кавових відходів для хріну, троянд, півонії, лілій та полуниці.

Чим корисна кавова гуща: поради садівниці

Ольга Тарасенко наголошує, що відходи кави – це найкраще підживлення для квітів, кущів та іншої городини, яка любить кислий ґрунт. Кавову гущу можна просто розсипати у міжрядді чи під кожен кущ, вона робитиме землю більш пухкою та легкою. До того ж, ці відходи запобігають пересиханню землі та приваблюють черв’яків, які роблять ґрунт більш пухким та родючим.

Кавові відходи мають надзвичайну користь для рослин, бо містять азот, калій, фосфор, марганець та калій. Однак не рекомендовано використовувати свіжі мелені зерна кави, бо вони містять велику кількість калію та азоту, що є згубним для городніх культур та квітів.

Як використовувати кавову гущу в саду і на городі

Щоб троянди та півонія добре росли та квітли, кавову гущу треба підсипати під кущі. По одній чашці добрива буде досить на 3-4 тижні. Щойно прогріється земля, можна починати мульчувати квіти та інші рослини. А за рахунок вмісту калію в добриві квіти можуть змінювати колір: рожеві пелюстки стануть фіолетовими, а білі – злегка блакитними.

Відходи кави також підходять для боротьби зі слимаками. Треба змішати три чашки сухої кавової гущі та одну чашку сухої золи і посипати цією сумішшю ґрунт. Такий пил убиває равликів і слимаків. Також запаху кави бояться миші, мурахи, блохи та хрущі.

Використовувати кавову гущу як добриво можна до кінця липня, а потім азот рослинам вже не потрібен, бо вони почнуть випускати зелене листя й бутони.

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