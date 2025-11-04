Три дитячих речі, які ви ніколи не повинні купувати у секондгенді

Експерти не радять купувати у секондгенді вживані дитячі автокрісла

Зі зростанням вартості дитячого одягу, іграшок та ґаджетів не дивно, що багато батьків обирають сімейні «передарунки» або вживані товари із секондгенду. Однак, за словами експертів, є дитячі речі, які ніколи не можна купувати вживаними.

Хоча вживані продукти можуть допомогти заощадити гроші, деякі з них наражають вашу дитину на ризик, зазначають фахівці споживчого видання Which?.

Це стосується, зокрема, автокрісел, які, як зізнається майже чверть батьків, вони купували вживаними. Хоча ці речі можуть виглядати як нові, вони можуть мати внутрішні пошкодження, які неозброєним оком не помітні, що наражає вашу дитину на небезпеку у випадку аварії.

«Якщо ви є батьками, вам, імовірно, пропонували широкий асортимент безкоштовних речей та „передарунків“ від друзів і родини, — написала у блозі Марта Робертс, старша дослідниця Which?. — Або вас могли спокусити вживані товари за вигідними цінами на онлайн-майданчиках».

«Хоча вживані товари можуть бути чудовим способом заощадити гроші та жити більш екологічно, важливо знати, чи є вони першокласними, чи це фальшива економія, яка наражає вашу дитину на ризик травмування чи шкоди».

1. Автокрісла

Хоча вживане автокрісло може виглядати справним, воно могло бути впущене або потрапити в аварію, і ви про це не дізнаєтесь, попереджає пані Робертс.

Це може спричинити непомітні внутрішні пошкодження — наприклад, мікротріщину — які вплинуть на структурну цілісність і зроблять його нездатним належним чином захистити вашу дитину в разі зіткнення.

«Вживані автокрісла також можуть мати знос, який впливає на безпеку, наприклад, ремінь безпеки, що псується від очищення агресивними хімікатами, — пояснює пані Робертс. — Або вони можуть не відповідати останнім законам та правилам безпеки щодо дитячих автокрісел».

Крім того, інструкції можуть бути втрачені за роки використання, а це означає, що батьки ризикують неправильно встановити та використовувати сидіння.

Тривожним є той факт, що опитування показало: 22% батьків мають вживане автокрісло. Водночас третина тих, хто позбувся автокрісла, повідомили, що продали його через онлайн-майданчик, пожертвували або подарували члену родини.

2. Матраци для дитячих ліжечок

Хоча це може бути не очевидно, використання старого матраца для дитячого ліжечка також може наразити вашу дитину на ризик, кажуть експерти.

«Дослідження благодійної організації The Lullaby Trust виявило підвищений ризик синдрому раптової дитячої смерті (СРДС) при використанні вживаного матраца, придбаного поза межами родини», — сказала пані Робертс.

Якщо ви все ж обираєте матрац, який вже використовувався, важливо переконатися, що він був захищений водонепроникним чохлом, радить вона. Перед використанням його слід ретельно очистити та висушити.

«Матрац має бути твердим і плоским та миттєво повертати форму після натискання, інакше він не забезпечить належної підтримки і може становити ризик задухи», — додала експертка.

Також він повинен щільно прилягати без зазорів між матрацом і бортиком ліжечка, щоб запобігти застряганню ручок чи ніжок.

Нарешті, наявність мітки British Standard (BS) свідчить про те, що матрац відповідає вимогам безпеки. Це включає номер 1877–10:2011+A1:2012 на етикетці або в інструкції, а в ідеалі також BS 7177:1996 та BS EN 16890:2017 + A1:2021, зазначає Which?.

3. Велосипедні шоломи

«Вживаний велосипедний шолом може виглядати бездоганно, але дуже важко визначити, чи є внутрішні пошкодження від аварії, багаторазових падінь або навіть кидання по кімнаті, а це означає, що ви можете наразити безпеку своєї дитини на ризик», — написала пані Робертс.

Варто купити новий шолом, якщо ви не можете перевірити його історію, і щоб він відповідав стандарту EN1080, пояснила вона.

Також шолом має мати ремінець під підборіддям, який можна відстебнути, щоб запобігти удушенню чи застряганню, якщо шолом зачепиться — це інша вимога від стандарту для дорослих шоломів.

Варто пам’ятати, що вашій дитині потрібен шолом, якщо вона катається на велосипеді самостійно, їде на задньому сидінні вашого велосипеда або навіть є пасажиром у вантажному велосипедному ящику (cargo bike box).

Дитячі товари, які безпечно використовувати вживаними

Товари, які безпечно купувати вживаними, якщо вони відповідають сучасним стандартам і жодним чином не були пошкоджені, включають:

дитячі коляски;

дитячі ліжечка (саме ліжечка, але не матраци);

меблі для дитячої кімнати;

захисні ворота на сходи;

багаторазові підгузки.

Товари, які можуть бути безпечними для використання за певних обставин, включають дитячі слінги або перенесення, іграшки, дитячий одяг, молоковідсмоктувачі та пляшечки, а також радіоняні.

