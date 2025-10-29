Де зберігати гарбуз в квартирі / © unsplash.com

Де зберігати цей овоч, щоб він залишався свіжим до наступного літа?

Агрономи виділяють три секретні місця, де гарбуз можна безпечно зберігати — він не зіпсується і не покриється пліснявою.

Найкращі куточки для зберігання — ті, куди не проникає світло. Тут має бути прохолодно та сухо. Якщо ігнорувати ці умови, гарбуз швидко зіпсується.

Одне з таких місць — утеплений балкон. Якщо він не замерзає взимку, овочі можна скласти в ящик, накрити ковдрою і залишити на зберігання.

Ще один зручний варіант — під ліжком. Головне, щоб гарбуз стояв подалі від опалювальних приладів і на нього не потрапляло світло.

Також гарбузи можна покласти у комору: кожен овоч загорнути в пергамент і скласти у ящик — це допоможе їм зберегтися свіжими на довгий час.