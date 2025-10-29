ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Три ідеальні місця для зберігання гарбуза в квартирі — він не зіпсується до літа

Багатий врожай гарбуза — це справжнє задоволення. Але що робити, якщо у вас немає підвалу чи комори, а ви живете в невеликій квартирі?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Де зберігати гарбуз в квартирі

Де зберігати гарбуз в квартирі / © unsplash.com

Де зберігати цей овоч, щоб він залишався свіжим до наступного літа?

Агрономи виділяють три секретні місця, де гарбуз можна безпечно зберігати — він не зіпсується і не покриється пліснявою.

Найкращі куточки для зберігання — ті, куди не проникає світло. Тут має бути прохолодно та сухо. Якщо ігнорувати ці умови, гарбуз швидко зіпсується.

Одне з таких місць — утеплений балкон. Якщо він не замерзає взимку, овочі можна скласти в ящик, накрити ковдрою і залишити на зберігання.

Ще один зручний варіант — під ліжком. Головне, щоб гарбуз стояв подалі від опалювальних приладів і на нього не потрапляло світло.

Також гарбузи можна покласти у комору: кожен овоч загорнути в пергамент і скласти у ящик — це допоможе їм зберегтися свіжими на довгий час.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie