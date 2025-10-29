- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Три ідеальні місця для зберігання гарбуза в квартирі — він не зіпсується до літа
Багатий врожай гарбуза — це справжнє задоволення. Але що робити, якщо у вас немає підвалу чи комори, а ви живете в невеликій квартирі?
Де зберігати цей овоч, щоб він залишався свіжим до наступного літа?
Агрономи виділяють три секретні місця, де гарбуз можна безпечно зберігати — він не зіпсується і не покриється пліснявою.
Найкращі куточки для зберігання — ті, куди не проникає світло. Тут має бути прохолодно та сухо. Якщо ігнорувати ці умови, гарбуз швидко зіпсується.
Одне з таких місць — утеплений балкон. Якщо він не замерзає взимку, овочі можна скласти в ящик, накрити ковдрою і залишити на зберігання.
Ще один зручний варіант — під ліжком. Головне, щоб гарбуз стояв подалі від опалювальних приладів і на нього не потрапляло світло.
Також гарбузи можна покласти у комору: кожен овоч загорнути в пергамент і скласти у ящик — це допоможе їм зберегтися свіжими на довгий час.