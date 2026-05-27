ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Три хатні справи, які не варто виконувати після настання темряви — пояснюємо чому

Багато людей відкладають прибирання на вечір, коли нарешті з’являється вільний час. Але експерти з домашнього господарства застерігають: деякі хатні справи краще виконувати вдень.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Чому не можна прибирати ввечері

Чому не можна прибирати ввечері / © pexels.com

Причина — не лише комфорт, а й безпека, якість прибирання та навіть економія часу. Розглянемо три види прибирання, яких варто уникати після заходу сонця.

Миття вікон у темний час доби

Миття вікон увечері здається зручним варіантом, але на практиці це одна з найгірших ідей.

Чому не варто:

  • за слабкого освітлення важко побачити розводи та бруд;

  • велика ймовірність пропустити плями;

  • результат часто доводиться переробляти наступного дня.

Краще мити вікна вдень, коли природне світло допомагає контролювати якість очищення.

Прибирання з використанням хімічних засобів

Вечірнє прибирання із сильними мийними засобами може бути не таким безпечним, як здається.

Основні ризики:

  • у закритому приміщенні запахи хімії відчуваються сильніше;

  • гірша вентиляція вночі;

  • підвищується ризик подразнення дихальних шляхів.

Фахівці радять використовувати побутову хімію тоді, коли можна добре провітрити приміщення.

Шумне прибирання (пилосос, меблі, підлога)

Пилососити або пересувати меблі ввечері — не найкраща ідея, навіть якщо вам здається, що це зручно.

Чому варто уникати:

  • шум може заважати іншим членам родини або сусідам;

  • у стані втоми легше пропустити забруднення;

  • знижується уважність, що може вплинути на якість прибирання.

Денний час — більш продуктивний для активних і шумних домашніх справ.

Прибирання ввечері здається практичним рішенням, але не завжди є ефективним. Миття вікон, використання хімічних засобів і шумні домашні справи краще планувати на денний час. Це допоможе не лише покращити результат, а й зробити процес безпечнішим і комфортнішим.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie