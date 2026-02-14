Три кімнатні рослини, які не бояться батарей: що поставити біля радіатора

Пеперомія / © Credits

Взимку кімнатні рослини часто страждають від сухого повітря та спеки через увімкнене опалення. Однак є види, які здатні витримувати такі умови й навіть добре почуваються у теплих приміщеннях.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Фахівці радять звернути увагу на рослини, які природно адаптовані до високих температур і не надто чутливі до сухого повітря. Водночас експерти наголошують: навіть стійкі види не варто розміщувати впритул до батарей — оптимально залишати щонайменше метр від джерела тепла та контролювати режим поливу.

Засновниця компанії з продажу рослин Джо Ламбелл пояснює, що через сухе повітря взимку важливо уважно стежити за станом листя. Опале листя або коричневі кінчики можуть свідчити про нестачу вологи. Експертка з проєктування опалення Джесс Стіл додає: розташування горщиків має значення — надмірна близькість до радіатора шкодить навіть витривалим сортам.

Грошова рослина

Грошова рослина добре переносить широкий діапазон температур і підходить для квартир із центральним опаленням. Вона стійкіша до сухого тепла, ніж багато інших видів, однак її також не рекомендують ставити занадто близько до батареї.

Зміїна рослина

Зміїна рослина, яку часто обирають за невибагливість, комфортно почувається за температури від 15 до 24 °C. Вона адаптується до теплих умов і не потребує частого поливу. Щоб зрозуміти, чи настав час зволожити ґрунт, радять перевіряти верхній шар землі — якщо він сухий на глибину кількох сантиметрів, рослину можна полити.

Пеперомія

Пеперомія — рід, що налічує понад тисячу видів. За даними рекомендацій RHS, ці компактні рослини здатні рости навіть за температури до 30 °C. Серед популярних різновидів — пеперомія «Дощова крапля» та пеперомія аргірея. Їх радять розміщувати у світлому й теплому місці, зокрема неподалік радіатора, але без прямого контакту з джерелом тепла.

Нагадаємо, раніше садівник поділився добіркою з семи кімнатних рослин, які добре почуваються в різних умовах освітлення та поливу. Серед них — варіант, який майже неможливо знищити.