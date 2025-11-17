Три квітки, яких ніколи не дарують у букетах, хоча вони дуже красиві: в чому причина

Квіти з негативною енергетикою / © unsplash.com

Перші в переліку — чорнобривці. Яскраві та привабливі, вони в народних прикметах асоціюються з негативними емоціями, сварками та образами. Подарований букет чорнобривців може призвести до дрібних конфліктів і непорозумінь у родині. Тому навіть за щирих намірів краще обрати інші квіти, щоб уникнути енергетичного дисбалансу.

Друга квітка — білі лілії. Їх часто пов’язують із сумом, похоронними ритуалами та трауром. Народні прикмети радять не дарувати білі лілії, бо вони можуть створювати відчуття смутку або внутрішньої тривоги, навіть якщо букет призначений на день народження чи свято.

Третя — каланхое, особливо великі горщики або яскраві суцвіття. Хоча ця рослина популярна серед любителів кімнатного садівництва, у народних прикметах вона вважається такою, що “затримує” енергію. Каланхое може блокувати позитивні емоції та створювати атмосферу пригніченості. Подарунок у вигляді великого каланхое особливо небезпечний для близьких жінок, чутливих до настрою та енергетики навколо.

Народні поради радять звертати увагу на символіку та енергетику квітів, якщо ви обираєте букет для рідної жінки. Безпечні та приємні варіанти — тюльпани, троянди, гербери, гіацинти та фрезії. Вони несуть позитивну енергію, радість та любов, допомагають створювати гармонію в домі і підтримувати добрий настрій.

Також варто пам’ятати про кількість квітів у букеті: за народними прикметами парна кількість призначена для трауру та похоронів, а непарна — для свят і радості. Дотримуючись цих простих правил, можна дарувати красу та приємні емоції, не створюючи енергетичних блоків чи конфліктів.

