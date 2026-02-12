Чим відбілити шкарпетки / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Білі шкарпетки швидко стають сірими і втрачають свій первозданний вигляд. І навіть дорогі пральні засоби не можуть вирішити проблему. Однак існує простий, дешевий і абсолютно безпечний спосіб, який може відбілити навіть безнадійні речі. Головне, правильно приготувати розчин і дати йому час відпрацювати.

Дієвий інгредієнт, який повертає білизну навіть дуже старим шкарпеткам

Секрет — у звичайній харчовій соді, яку можна знайти на будь-якій кухні. Вона м’яко вибілює тканину, виводить запахи та розчиняє щільний бруд, що в’ївся у волокна. На відміну від агресивних порошків чи хлорки, сода не руйнує матеріал і підходить навіть для тонких бавовняних шкарпеток.

Щоб засіб спрацював максимально ефективно, потрібно дотримуватися пропорції: на 4 літри теплої води — 3 столові ложки соди.

Реклама

Вода повинна бути саме теплою, а не гарячою: так сода краще розчиняється та м’якше діє на тканину. У такому розчині шкарпетки повинні побути щонайменше 30-40 хвилин. За цей час сірість, забруднення й запахи відходять самі, без зайвих зусиль.

Як правильно прати білі шкарпетки, щоб результат був ідеальним

Спочатку шкарпетки потрібно швидко прополоскати від поверхневого бруду. Потім занурити їх у підготовлений содовий розчин і залишити відмокати. Після замочування необхідно акуратно потерти найбрудніші ділянки — п’яти та носочки. Далі шкарпетки можна випрати вручну або в пральній машині у звичайному режимі. Після висихання ви здивуєтеся: навіть старі шкарпетки стануть білішими за сніг.

Що робити, якщо шкарпетки дуже старі або мають стійкі плями

Якщо шкарпетки зовсім темні та давно втратили білизну, процедуру можна повторити двічі. Також допускається додати ложку солі, вона підсилить дію соди та допоможе витягнути забруднення з глибини волокон. Але важливо не переборщити, щоб тканина не стала жорсткою.