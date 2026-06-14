Як відбілити шкарпетки в домашніх умовах / © Фото з відкритих джерел

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Білі шкарпетки найшвидше втрачають свій первісний вигляд. Після кількох прань тканина може посіріти, пожовтіти або покритися стійкими плямами. Багато господинь вважають, що повернути таким речам білизну вже неможливо, однак це не зовсім так. Існує простий та доступний спосіб, який допомагає освіжити навіть старі шкарпетки без використання дорогих відбілювачів. Для цього знадобляться звичайні інгредієнти, які є майже в кожному домі.

Чому білі шкарпетки швидко втрачають колір

Основною причиною втрати білизни є накопичення частинок бруду та поту у волокнах тканини. Навіть якісні пральні порошки не завжди здатні повністю видалити такі забруднення. Крім того, на стан тканини впливають:

прання за низької температури;

використання жорсткої води;

неправильне сортування речей;

нехтування замочування перед пранням.

Саме тому звичайного прання часто буває недостатньо.

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Простий спосіб відбілювання: 3 ложки на 3 літри води

Для приготування ефективного розчину знадобиться 3 столові ложки харчової соди та 3 літри теплої води. Розчиніть соду у воді та замочіть шкарпетки на 1-2 години. За цей час сода проникає у волокна тканини, розчиняє забруднення та нейтралізує неприємні запахи.

Після замочування виперіть речі звичним способом у пральній машині або вручну.

Якщо шкарпетки сильно забруднені або мають жовті плями, до розчину можна додати столову ложку перекису водню та невелику кількість господарського мила. Таке поєднання інгредієнтів допомагає ефективніше боротися зі старими плямами та повертає тканині свіжий вигляд.

Водночас не рекомендується використовувати агресивні хлорні відбілювачі занадто часто, адже вони можуть пошкоджувати волокна тканини.

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Які речі можна відбілювати цим способом

Цей метод найкраще підходить для:

білих бавовняних шкарпеток;

спортивних шкарпеток;

світлої бавовняної білизни.

Не варто застосовувати його для кольорових або делікатних тканин, оскільки вони можуть втратити колір чи форму.

Щоб білі речі довше залишалися чистими та яскравими, дотримуйтеся кількох простих правил: періть їх окремо від кольорових, не відкладайте прання надовго, регулярно використовуйте замочування, сушіть на свіжому повітрі.

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