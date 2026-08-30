Три напої, які швидко відновлюють печінку і легко готуються: їх неодмінно треба пити усім

Що пити для здоров’я печінки / © www.freepik.com/free-photo

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Печінка щодня виконує десятки важливих функцій, зокрема бере участь в обміні речовин і переробленні поживних речовин. Тому підтримувати її здоров’я варто не за допомогою сумнівних «детокс-програм», а завдяки збалансованому харчуванню та здоровому способу життя. Водночас твердження, що певний напій може швидко відновити печінку, є перебільшенням. Окремий продукт не здатний вилікувати захворювання або очистити орган від токсинів. Проте деякі напої можуть бути корисною частиною раціону.

Напій із буряка та яблука

Для приготування знадобляться невеликий буряк і одне яблуко. Їх потрібно добре помити, очистити, нарізати та подрібнити у блендері, додавши трохи води. Цукор додавати не потрібно.

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Буряк містить беталаїни, поліфеноли та природні нітрати. Ці речовини вивчають завдяки їхнім антиоксидантним і протизапальним властивостям. Є дослідження, у якому регулярне вживання бурякового соку людьми з жировою хворобою печінки супроводжувалося покращенням деяких показників функції печінки та жирового обміну. Однак доказів поки недостатньо, щоб вважати буряк лікувальним засобом.

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Яблуко додає напою смаку та містить рослинні поліфеноли й харчові волокна.

Кава без великої кількості цукру

Кава — один із напоїв, який найчастіше досліджують у зв’язку зі здоров’ям печінки. Спостережні дослідження пов’язують помірне споживання кави з нижчим ризиком деяких хронічних захворювань печінки.

Особливо важливо не перетворювати корисний напій на солодкий десерт. Велика кількість цукру, сиропів і жирних вершків збільшує калорійність раціону.

Кава не лікує цироз, жирову хворобу печінки чи інші патології, але для людини, яка добре її переносить, може бути частиною здорового раціону.

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Зелений чай

Ще один простий варіант — натуральний зелений чай без цукру. Він містить поліфеноли, зокрема катехіни, які мають антиоксидантні властивості.

Важливо не плутати звичайний чай із концентрованими екстрактами зеленого чаю у складі біологічно активних добавок. У високих дозах такі екстракти можуть становити ризик для печінки.

Що насправді важливо для здоров’я печінки

Не існує напою, який замінить правильне харчування та лікування, якщо воно необхідне. Для профілактики важливо підтримувати здорову масу тіла, регулярно рухатися, їсти більше овочів, фруктів і продуктів із клітковиною, а також обмежувати алкоголь та надлишок цукру.

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