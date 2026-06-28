Квартира / © Associated Press

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Існують місця і побутові прилади, які часто залишаються поза увагою під час прибирання та накопичують бруд, жир і навіть плісняву.

Про це розповіли професійні прибиральники виданню HuffPost.

Мікрохвильовка — прихований осередок жиру

Одним із найбільш занедбаних кухонних приладів експерти називають мікрохвильову піч. Через щоденне використання всередині накопичуються залишки їжі, жирні плями та бризки.

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Прибиральниця Сара Сан-Анджело зазначила, що саме мікрохвильовка часто стає першим місцем, яке потребує очищення під час прибирання нового помешкання.

Бруд усередині не лише виглядає неприємно — з часом він перетворюється на складні нашарування. Один із простих способів очищення — поставити всередину миску з водою та лимонним соком або оцтом і нагріти кілька хвилин. Пара розм’якшує забруднення, після чого їх легше витерти.

Пральна машина — чистота, яка може бути оманливою

Пральна машина призначена для очищення одягу, але сама також потребує догляду. Особливо це стосується моделей із фронтальним завантаженням.

За словами експертів, у гумових ущільнювачах часто накопичуються:

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пліснява;

волосся;

залишки мийних засобів;

бруд.

Через це може з’являтися неприємний запах, а одяг після прання не завжди залишається свіжим.

Фахівці радять регулярно очищати гумові деталі та приблизно раз на місяць використовувати спеціальні засоби для чищення пральної машини.

Духовка — не лише проблема чистоти

Ще одним місцем, яке люди часто ігнорують, є внутрішня частина духовки. Зовні її зазвичай протирають, але всередині можуть роками залишатися залишки їжі та жирові відкладення.

За словами прибиральників, накопичений жир може бути не лише неприємним на вигляд, а й створювати ризик займання.

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Для очищення можна використовувати спеціальні засоби або домашній спосіб: нагріти духовку з водою, лимоном та невеликою кількістю оцту, щоб пара допомогла розм’якшити забруднення.

Експерти наголошують, що найбільша проблема в оселях часто не на видимих поверхнях, а в місцях, які люди рідко перевіряють.

Регулярне очищення мікрохвильовки, пральної машини та духовки допомагає підтримувати не лише порядок, а й безпечніше середовище вдома.

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