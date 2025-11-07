Три найкращі сорти яблунь для щорічного рясного врожаю: не хворіють і невибагливі у догляді

Які яблуні плодоносять щороку / © www.freepik.com/free-photo

Досить часто навіть добре доглянуті яблуні не дають врожаю щороку через вибір невідповідного сорту. Щоб не виникало таких проблем, треба вибирати правильні сорти, які матимуть стабільне плодоношення, стійкість до захворювань і високу врожайність.

Гала

Новозеландський сорт, що добре адаптувався до умов України. «Гала» характеризується щорічною врожайністю, декоративним виглядом і смачними, середнього розміру червоно-жовтими яблуками з ніжною м’якоттю. Цей сорт менш примхливий, ніж інші види, і дає гарний урожай навіть за мінімального догляду.

Ред Чіф

Модернізований сорт, який успадкував риси відомого «Ред Делішес». Червоні темні яблука з хрусткою м’якоттю, солодкі та ароматні. Дерево даватиме врожай кожного року, стійке до грибкових захворювань. Яблука добре зберігають до самої весни, не втрачаючи своїх смакових властивостей.

Богатир

Сучасний український сорт, виведений із «Антонівки» та «Ренету Ландсберга». Відомий своєю високою врожайністю — до 90 кг з дорослого дерева. Яблука добре зберігаються, дуже смачні, запашні та соковиті. Цей сорт підходить для садівників, які хочуть отримувати рясний урожай плодів кожного року.

