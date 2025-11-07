- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 1 хв
Три найкращі сорти яблунь для щорічного рясного врожаю: не хворіють і невибагливі у догляді
Ці фруктові дерева стійкі до морозів і дають ароматні плоди навіть при мінімальному догляді.
Досить часто навіть добре доглянуті яблуні не дають врожаю щороку через вибір невідповідного сорту. Щоб не виникало таких проблем, треба вибирати правильні сорти, які матимуть стабільне плодоношення, стійкість до захворювань і високу врожайність.
Гала
Новозеландський сорт, що добре адаптувався до умов України. «Гала» характеризується щорічною врожайністю, декоративним виглядом і смачними, середнього розміру червоно-жовтими яблуками з ніжною м’якоттю. Цей сорт менш примхливий, ніж інші види, і дає гарний урожай навіть за мінімального догляду.
Ред Чіф
Модернізований сорт, який успадкував риси відомого «Ред Делішес». Червоні темні яблука з хрусткою м’якоттю, солодкі та ароматні. Дерево даватиме врожай кожного року, стійке до грибкових захворювань. Яблука добре зберігають до самої весни, не втрачаючи своїх смакових властивостей.
Богатир
Сучасний український сорт, виведений із «Антонівки» та «Ренету Ландсберга». Відомий своєю високою врожайністю — до 90 кг з дорослого дерева. Яблука добре зберігаються, дуже смачні, запашні та соковиті. Цей сорт підходить для садівників, які хочуть отримувати рясний урожай плодів кожного року.
Як доглядати за яблунями, щоб був стабільно високий урожай
Обирайте сонячне місце з гарною циркуляцією повітря.
Навесні підживлюйте органічними речовинами або перегноєм.
Восени обрізайте старі та хворі гілки, залишайте 3-4 сильні основні пагони.
Мульчуйте пристовбурне коло, щоб зберігати вологу й зменшувати зростання бур’яну.