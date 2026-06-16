Три найкращі сусіди для гортензій: як зробити кущі більшими та міцнішими

Гортензії

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Гортензії вже багато років залишаються одними з найпопулярніших декоративних кущів у садах. Різноманіття сортів і відтінків, а також здатність стабільно цвісти з року в рік зробили їх улюбленцями багатьох садівників. Водночас на ріст і розвиток цих рослин може впливати не лише догляд, а й сусідство з іншими культурами.

Про це повідомило видання Express.

Одним із поширених підходів у садівництві є сумісна посадка рослин. Її суть полягає в тому, щоб вирощувати поруч види, які мають схожі вимоги до умов вирощування та можуть підтримувати природний баланс на ділянці. Такий метод здатний сприяти покращенню якості ґрунту, залученню запилювачів, а також допомагати рослинам краще розвиватися.

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Серед найбільш вдалих сусідів для гортензій називають азалії. Вони зацвітають навесні та можуть прикрашати сад протягом кількох місяців до настання холодного сезону. Азалії мають практично однакові вимоги до вирощування з гортензіями: потребують півтіні, багатого на поживні речовини кислого ґрунту та регулярного зволоження. Саме тому їх часто рекомендують висаджувати поруч, особливо якщо йдеться про блакитні гортензії, з якими добре поєднуються білі або жовті азалії.

Ще одним вдалим компаньйоном для гортензій вважаються папороті. Ці рослини добре почуваються в умовах недостатнього освітлення та віддають перевагу затіненим ділянкам. Крім того, папороті створюють пишний зелений фон, який контрастує з великими суцвіттями та масивним листям гортензій. Вони також забезпечують додатковий ґрунтопокривний шар, що робить композицію більш густою та декоративною.

До переліку рослин, які радять висаджувати поряд із гортензіями, входять і багаторічні герані. Вони також краще ростуть у півтіні, а їхні квіти приваблюють бджіл і метеликів. Завдяки цьому в саду може збільшуватися кількість корисних комах-запилювачів. Крім того, багаторічні герані вважаються стійкими до оленів і кроликів, що створює додатковий захист для посадок.

Нагадаємо, щоб гортензії тішили великими квітами до кінця сезону, важливо виконати кілька простих дій уже в червні. Деякі з них часто ігнорують навіть досвідчені садівники.

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