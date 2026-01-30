Три найкращі варіанти вечері, які не треба довго готувати: ситні та неймовірно смачні

Що швидко приготувати на вечерю / © www.freepik.com/free-photo

Після довгого дня хочеться лише одного — смачної їжі та мінімум часу на кухні. Але швидка вечеря не означає, що це буде просто перекус. Навіть із простих продуктів можна створити повноцінну, поживну та ароматну страву, яка не поступатиметься ресторанній. Ось три найкращі варіанти вечері, які готуються швидко, але смакують так, ніби ви провели на кухні кілька годин, створюючи кулінарний шедевр.

Омлет із сиром та зеленню на сковороді

Це справжній порятунок, коли часу обмаль, а їсти дуже хочеться. Потрібно:

3 яйця;

жменя натертого твердого сиру;

зелена цибуля або кріп;

сіль, перець;

трохи вершкового масла або олії.

Збийте яйця з сіллю та перцем, додайте сир і зелень. Вилийте на розігріту сковороду та смажте під кришкою 5-7 хвилин.

Омлет виходить ніжним, поживним і чудово насичує. До нього можна додати тост або шматочок чорного хліба.

Лаваш із куркою (шинкою) та овочами

Ця вечеря готується за 10 хвилин, але дуже сильна й апетитна.

Потрібно взяти:

тонкий лаваш;

відварене куряче філе, можна шинку;

помідор;

огірок або листя салату;

сметана чи йогуртовий соус;

спеції за смаком.

На лаваш намастіть соус, викладіть нарізану курку (шинку) та овочі, згорніть рулетом і злегка прогрійте на сухій сковороді.

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче ситно поїсти, але без важкості у шлунку.

Сковорідка з картоплею та грибами

Ароматна класика, яка ніколи не набридає.

Потрібно:

2-3 картоплини;

жменя грибів — печериці або заморожені лісові;

цибулина;

сіль, перець;

трохи олії.

Картоплю наріжте соломкою, обсмажте до золотистої скоринки. Додайте цибулю та гриби, посоліть, поперчіть і готуйте ще 5-7 хвилин.

Страва виходить дуже ситною та ароматною, ідеально підходить для холодних вечорів.