Коли копати цибулю 2025 року / © Pixabay

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Наприкінці липня — на початку серпня є п’ять днів, коли краще не чіпати цибулю на городі. Причина не лише в погоді.

Городники з досвідом обов’язково звертають увагу не лише на погодні умови, особливості свого регіону, але й на місячний календар. Цибуля, як і всі коренеплоди, найбільше реагує на фази Місяця. Повня і кілька днів після неї — це саме той період, коли соки в цибулі тягнуться догори. Якщо викопати овоч в ці дати, то він буде водянистим, м’яким та почне гнити майже одразу після цього.

Тому 2025 року небезпечними для збирання урожаю цибулі є дні від 29 липня до 2 серпня. В цей час краще не викопувати, не прибирати з грядки і не сушити урожай. Навіть, якщо погода стоїть хороша, а бадилля вже повністю пожовтіло.

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Звичайно, окрім фази Місяця потрібно враховувати й погоду. Не викопуйте цибулю одразу після того, як пройшов дощ чи в похмурі вологі дні. Цибулини не зможуть нормально просушитися, а тому вже через тиждень на них з’явиться гниль, яка зіпсує весь урожай.

Найкращий період для викопування цибулі — в ясні, сонячні дні під час спадного Місяця. 2025 року це від 4 до 10 серпня. Викопуєте урожай, просушуєте буквально кілька годин на грядці, потім прибираєте під навіс. В такому разі цибуля пролежить до весни.