Три помилки у стилі, які роблять жінок після 45 старшими, ніж вони є насправді

Три помилки в одязі, через які жінки 45+ мають старший вигляд / © unsplash.com

Кожній жінці хочеться мати стильний, молодий і впевнений вигляд, незалежно від віку. Правильно підібраний образ здатен кардинально змінити те, як вас сприймають оточуючі, а також покращити власне самопочуття. Ми розповімо про три найпоширеніші помилки у гардеробі зрілих жінок та підкажемо прості способи їх уникнути.

Помилка №1: Надмірний консерватизм

Класика завжди в моді, але надто строгі костюми, ділові сорочки чи класичні жакети можуть візуально старити. Вихід — освіжити традиційний стиль яскравим кольором, цікавим аксесуаром або незвичайною деталлю. Залишайте основу класичною, але додайте сучасні акценти: яскравий піджак, стильну сумку або оригінальну прикрасу.

Помилка №2: Застарілі речі з минулого

© Фото з відкритих джерел

Іноді у шафі затримуються улюблені речі, популярні десятиліття тому. Носити їх у спробі виглядати молодше зазвичай створює лише стильовий дисонанс. Оптимальне рішення — поєднувати такі речі з актуальними трендовими елементами. Сучасне взуття, стильний рюкзак або оригінальний макіяж допоможуть створити свіжий та молодий образ.

Помилка №3: Надмірне наслідування молодіжного стилю

Бажання залишатися привабливою та енергійною зрозуміле, але підліткові речі мають недоречний вигляд на дорослій жінці. Краще обирати комфортні, якісні та вікові речі. Легінси, кросівки чи топи можуть бути доречними, якщо гармонійно вписані в сучасний образ. Акцентуйте увагу на деталях, що підкреслюють красу зрілості, замість того, щоб наслідувати юність.

Мудрість і привабливість зрілого віку не потребують маскування. Свіжий стиль, виважений вибір аксесуарів та робота з деталями дозволять вам мати чудовий і стильний вигляд, незалежно від цифр у паспорті.