Три помилки в догляді, які зазвичай роблять з різдвяником у жовтні: ось чому він не цвіте зимою

Що не потрібно робити з різдвяником у жовтні, щоб він зимою зацвів.

Догляд за різдвяником у жовтні

Декабрист, або шлюмбергера (відомий як різдвяник) — це одна з найвибагливіших кімнатних рослин. Він не терпить зайвої метушні, вимагає чіткого дотримання графіку, а головний секрет його пишного зимового цвітіння полягає у… відсутності турботи в осінній період.

Якщо ви щороку дивуєтеся, чому ваш різдвяник нарощує зелень, але не дає бутонів, ймовірно, ви припускаєтеся однієї з трьох поширених помилок, які потрібно виправити саме у жовтні.

Три фатальні помилки, які не дають декабристу зацвісти

Головна причина невдач — це звичка продовжувати доглядати за різдвяником як влітку, ігноруючи природний цикл спокою рослини.

Помилка 1. Надмірне поливання і відсутність «посухи»

Багато власників продовжують поливати різдвяник двічі на тиждень, не підозрюючи, що в жовтні йому критично необхідний період відпочинку. У природі декабрист переживає сухий сезон, готуючись до цвітіння. Якщо в цей час ґрунт залишається постійно вологим, рослина спрямовує всі сили на нарощування листя і бутонів не буде.

Від жовтня поливання необхідно повністю припинити на шість-вісім тижнів. Земля має сильно висохнути, а сегменти листя можуть навіть злегка зморщитися — це нормальний сигнал для рослини. Відновлювати регулярне поливання слід лише після того, як ви побачите перші сформовані бутони. Для підтримки життєздатності достатньо обприскати рослину водою не більше двох-трьох разів за всю осінь.

Помилка 2. Занадто висока температура

Різдвяник, всупереч своїй південній назві, потребує прохолоди, а не кімнатної температури. Комфортні для людини 22-24 градуси роблять його млявим і гальмують процес формування бутонів.

Для успішного цвітіння рослині у жовтні потрібна температура від 12 до 16 градусів. За таких умов різдвяник відчуває зміну сезону й отримує поштовх до підготовки до цвітіння. Ідеальним місцем для нього стане засклена, але прохолодна лоджія або північне вікно, розташоване подалі від батарей опалення.

Помилка 3. Продовження підживлення

Будь-яке добриво в жовтні тільки заважає. У цей період рослина не росте активно, а збирає сили для майбутнього цвітіння. Надлишок поживних речовин дає зворотний ефект: декабрист продовжує нарощувати зелену масу, але не цвіте.

До сьомого жовтня можна зробити останнє підживлення (дуже слабким розчином добрива для кактусів) і повністю забути про добрива до кінця листопада. Голодування — це частина підготовки до зимової декоративності.

Як потрібно доглядати за різдвяником у жовтні-листопаді

Для гарантованого цвітіння повторюйте цей простий графік щороку:

  • До 10 жовтня проведіть останнє мінімальне поливання з додаванням невеликої дози добрива.

  • Від 11 жовтня починається сухий і прохолодний період. Поливання і підживлення повністю припиняються.

  • Підтримуйте температуру в межах 12–16 градусів, забезпечте рослині розсіяне світло і лише мінімальне обприскування (раз на два тижні).

  • Від 20 листопада шукайте перші бутони. Щойно вони з’являться, можна обережно відновлювати поливання і поступово підвищувати температуру.

До цього часу листя може злегка зів’янути, але щойно рослина отримує воду, вона миттєво оживає, і десятки бутонів розкриваються. Цвітіння може тривати до шести тижнів, перетворюючи звичайний зелений кущ на головну прикрасу зимових свят.

Головне правило догляду за різдвяником — що менше уваги ви приділяєте йому восени, то кращий результат отримаєте взимку. Варто дати рослині прохолоду, спокій і трохи забуття — і вона віддячить вам пишним, яскравим цвітінням.

