Три породи дров, що гріють удвічі довше — експерти радять їх для ідеального розтоплення
Є дрова, які не просто горять — вони дарують тепло довше та ефективніше, ніж інші.
У холоди важливо обрати деревину, яка швидко розігріє кімнату і зберігатиме тепло надовго. Які породи дров ідеально підходять для печі або каміна — дізнайтеся у цьому матеріалі.
Топ-3 порід дров, що гріють найдовше
Дуб
Дуже щільна деревина, горить повільно і рівномірно.
Ідеально підходить для тривалого обігрівання кімнати, забезпечує стабільне тепло.
Має приємний аромат і утворює мінімум кіптяви.
Ясен
Горить чисто, майже без диму, і довго зберігає жар.
Легко розпалюється, що робить його зручним для швидкого розтоплення печі.
Граб
Дуже щільна порода, яка дає інтенсивне тепло і тривале горіння.
Ідеально підходить для тривалих холодних вечорів, коли хочеться стабільного обігрівання.
Поради для ідеального розтоплення печі
Використовуйте сухі дрова, витримані щонайменше рік після заготівлі.
Починайте з легкозаймистих порід (береза, осика), щоб швидко розпалити піч, а потім додавайте щільні дрова для тривалого горіння.
Складайте дрова «хрест-навхрест», щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря.
Не закривайте димар повністю — потрібен потік повітря для стабільного розпалювання.
Зберігайте дрова в сухому, провітрюваному місці, подалі від підлоги і стін.
Обравши правильні породи дров і дотримуючись простих порад, ви зможете не тільки зігріти оселю, а й зробити це ефективно та економно.