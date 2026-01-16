ТСН у соціальних мережах

Три породи дров, що гріють удвічі довше — експерти радять їх для ідеального розтоплення

Є дрова, які не просто горять — вони дарують тепло довше та ефективніше, ніж інші.

Які дрова краще гріють

Які дрова краще гріють / © pexels.com

У холоди важливо обрати деревину, яка швидко розігріє кімнату і зберігатиме тепло надовго. Які породи дров ідеально підходять для печі або каміна — дізнайтеся у цьому матеріалі.

Топ-3 порід дров, що гріють найдовше

Дуб

  • Дуже щільна деревина, горить повільно і рівномірно.

  • Ідеально підходить для тривалого обігрівання кімнати, забезпечує стабільне тепло.

  • Має приємний аромат і утворює мінімум кіптяви.

Ясен

  • Горить чисто, майже без диму, і довго зберігає жар.

  • Легко розпалюється, що робить його зручним для швидкого розтоплення печі.

Граб

  • Дуже щільна порода, яка дає інтенсивне тепло і тривале горіння.

  • Ідеально підходить для тривалих холодних вечорів, коли хочеться стабільного обігрівання.

Поради для ідеального розтоплення печі

  1. Використовуйте сухі дрова, витримані щонайменше рік після заготівлі.

  2. Починайте з легкозаймистих порід (береза, осика), щоб швидко розпалити піч, а потім додавайте щільні дрова для тривалого горіння.

  3. Складайте дрова «хрест-навхрест», щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря.

  4. Не закривайте димар повністю — потрібен потік повітря для стабільного розпалювання.

  5. Зберігайте дрова в сухому, провітрюваному місці, подалі від підлоги і стін.

Обравши правильні породи дров і дотримуючись простих порад, ви зможете не тільки зігріти оселю, а й зробити це ефективно та економно.

