Які дрова краще гріють

У холоди важливо обрати деревину, яка швидко розігріє кімнату і зберігатиме тепло надовго. Які породи дров ідеально підходять для печі або каміна — дізнайтеся у цьому матеріалі.

Топ-3 порід дров, що гріють найдовше

Дуб

Дуже щільна деревина, горить повільно і рівномірно.

Ідеально підходить для тривалого обігрівання кімнати, забезпечує стабільне тепло.

Має приємний аромат і утворює мінімум кіптяви.

Ясен

Горить чисто, майже без диму, і довго зберігає жар.

Легко розпалюється, що робить його зручним для швидкого розтоплення печі.

Граб

Дуже щільна порода, яка дає інтенсивне тепло і тривале горіння.

Ідеально підходить для тривалих холодних вечорів, коли хочеться стабільного обігрівання.

Поради для ідеального розтоплення печі

Використовуйте сухі дрова, витримані щонайменше рік після заготівлі. Починайте з легкозаймистих порід (береза, осика), щоб швидко розпалити піч, а потім додавайте щільні дрова для тривалого горіння. Складайте дрова «хрест-навхрест», щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Не закривайте димар повністю — потрібен потік повітря для стабільного розпалювання. Зберігайте дрова в сухому, провітрюваному місці, подалі від підлоги і стін.

Обравши правильні породи дров і дотримуючись простих порад, ви зможете не тільки зігріти оселю, а й зробити це ефективно та економно.