Три породи курей, які несуть яйця взимку без паузи: їстимете яєчню щодня

Породи курей, які добре несуться / © pexels.com

Перед тим як завести курей, варто чітко визначити мету. Якщо вам потрібні саме яйця, а не «живий бур’янокосар» для ділянки, важливо правильно обирати породу. Найкраще звертати увагу на тих птахів, які славляться високим яйценесенням. І таких порід є щонайменше три.

Леггорн

Ця порода може приносити до 360 яєць на рік. Реалістично — до 300 яєць у стандартних курей і 200–260 у карликових. Яйця білі, вагою близько 57 грамів. Найвищу продуктивність Леггорни демонструють у перші два роки життя, а потім несучість поступово знижується.

Домінант

Ці кури цінуються за спокійний характер, витривалість і стабільну продуктивність. Вони приносять до 300 яєць на рік, середня вага — 60–65 грамів, шкаралупа коричнева. Добре уживаються з іншими породами та легко пристосовуються навіть до нестабільного клімату. Найактивніше несуться до трьох років.

Іза Браун

Гібридна порода, виведена спеціально для стабільної несучості. Досягає до 320 яєць на рік, вага одного яйця — 60–65 грамів, шкаралупа коричнева. Доросла курка важить до 2,2 кг. Вони спокійні, дружні та швидко адаптуються. Перші яйця починають нести вже у 4,5–5 місяців, що робить їх фаворитами господарств.