Три породи собак, утримання яких може стати власникам у кругленьку суму: хто у списку

Найдорожчі в утриманні породи собак / © Unsplash

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Перш ніж заводити собаку, майбутнім власникам радять враховувати не лише витрати на придбання тварини та корм, а й можливі рахунки за ветеринарні послуги. Для деяких порід ці витрати можуть бути особливо високими через схильність до певних захворювань.

Про це повідомило видання Express.

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Експерти сервісу страхування домашніх тварин Quotezone.co.uk проаналізували вартість страхування різних порід собак. Також вони опитали 1000 людей, щоб з’ясувати, чи враховують майбутні власники можливі витрати на лікування тварин.

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З’ясувалося, що 29% респондентів не звертають уваги на потенційні проблеми зі здоров’ям обраної породи. Ще 36% заявили, що зростання вартості ветеринарних послуг змушує їх відмовлятися від ідеї завести собаку.

Чау-чау

Найдорожчим серед проаналізованих виявилося страхування чау-чау. 2026 року річний поліс від нещасних випадків та хвороб для цієї породи коштував до 297 фунтів стерлінгів (приблизно 17 612 грн — Ред.). Це на 106 фунтів стерлінгів (приблизно 6286 грн — Ред.) більше, ніж роком раніше.

Чау-чау мають схильність до низки проблем зі здоров’ям, серед яких дисплазія кульшового суглоба, глаукома та діабет.

Кане-корсо

На другому місці опинилися кане-корсо — великі та потужні собаки, страхування яких може коштувати до 259 фунтів стерлінгів (приблизно 15 359 грн — Ред.) на рік.

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Представники цієї породи схильні до дисплазії кульшового та ліктьового суглобів. Серед можливих проблем зі здоров’ям також називають рак кісток і серцеві захворювання.

Аляскинський маламут

Третє місце посів аляскинський маламут. Річна вартість його страхування може становити 238 фунтів стерлінгів (приблизно 14 113 грн — Ред.).

У цих собак також може розвиватися дисплазія кульшового суглоба. Крім того, маламути схильні до полінейропатії аляскинського маламута (AMPN), яка спричиняє прогресивну слабкість та непереносимість фізичних навантажень. Серед інших можливих проблем — катаракта та втрата зору.

Нагадаємо, раніше ветеринар назвав десять порід собак, які мають менший ризик низки генетичних захворювань і вирізняються доволі високою тривалістю життя.

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