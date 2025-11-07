Три породи собак, які спустошують гаманець власників: попередження ветеринара

Золотистий ретривер / © Pixabay

Не всі власники собак замислюються, скільки насправді коштує догляд за твариною упродовж її життя. Крім витрат на корм, аксесуари чи дресування, значну частину бюджету часто «з’їдають» ветеринарні послуги. При цьому певні породи через особливості будови тіла або спадковість потребують медичної уваги набагато частіше.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Ветеринар, відомий у TikTok як доктор Том, опублікував відео, у якому назвав три породи, що найчастіше звертаються до клінік із проблемами здоров’я — бассет-хаунди, золотисті ретривери та аргентинські доги.

За його словами, бассет-хаунди схильні до ожиріння, вушних інфекцій і хвороб спини. Їхня подовжена спина й короткі лапи створюють додаткове навантаження на хребет, а довгі висячі вуха — сприятливе середовище для запалень.

Золотисті ретривери, одна з найпопулярніших порід у світі, часто страждають від алергій, шкірних та вушних інфекцій. Через активне розведення у них також підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань, зокрема лімфоми та саркоми.

Аргентинський дог входить до числа великих порід, які мають схильність до глухоти, дисплазії кульшових суглобів і хронічних запалень вух. Такі проблеми можуть виникати ще в молодому віці й вимагати регулярних консультацій ветеринара.

Доктор Том пояснює, що всі ці стани потребують постійного спостереження й швидкого реагування, адже хвороби можуть швидко прогресувати, якщо їх не лікувати.

Фахівці радять тим, хто планує завести собаку, заздалегідь враховувати можливі витрати на медичний догляд. Власникам «ризикових» порід рекомендують обирати перевірених заводчиків, які проводять генетичне тестування, не пропускати профілактичні огляди, стежити за вагою тварини та звертати увагу на будь-які ознаки дискомфорту. Також варто заздалегідь визначити ветеринара для планових прийомів і клініку, куди можна звернутися у разі екстреної ситуації.

