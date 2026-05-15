Три продукти, які треба їсти на сніданок літнім людям для міцності кісток та ясності розуму

Що треба їсти літнім людям на сніданок / © Freepik

Реклама

З віком організм починає потребувати особливої уваги до харчування. Саме після 60 років багато людей стикаються зі слабкістю кісток, погіршенням пам’яті, швидкою втомою та зниженням концентрації. Лікарі наголошують: правильний сніданок здатен суттєво впливати не лише на самопочуття, а й на роботу мозку, серця та опорно-рухової системи. Деякі продукти особливо важливі для людей похилого віку, адже містять кальцій, білок, корисні жири та речовини, які підтримують ясність розуму.

Кисломолочний сир допомагає зміцнювати кістки

Лікарі називають кисломолочний сир одним із найкращих продуктів для людей старшого віку. Він містить багато кальцію та білка, які необхідні для підтримки міцності кісток і м’язів.

Після 60 років ризик розвитку остеопорозу значно зростає, тому організму особливо потрібні продукти, багаті на кальцій. Крім того, сир добре насичує та допомагає довше зберігати енергію.

Реклама

Фахівці радять вживати його на сніданок із ягодами, зеленню або натуральним йогуртом без великої кількості цукру.

Яйця підтримують роботу мозку

Яйця містять білок, вітамін D та холін — речовину, яка позитивно впливає на пам’ять і концентрацію уваги.

Саме холін допомагає підтримувати нормальну роботу мозку та нервової системи. Лікарі зазначають, що помірне вживання яєць може бути особливо корисним для літніх людей, які хочуть довше зберігати ясність розуму.

Найкраще готувати яйця некруто, у вигляді омлету або пашот. Так вони легше засвоюються організмом.

Реклама

Вівсянка покращує самопочуття та роботу серця

Ще одним важливим продуктом для сніданку лікарі називають вівсянку. Вона містить клітковину, яка допомагає нормалізувати рівень холестерину та підтримує роботу травлення.

До того ж, вівсяна каша дає тривале відчуття ситості та стабільний рівень енергії без різких стрибків цукру в крові.

Для більшої користі медики радять додавати до каші горіхи, насіння льону, ягоди або шматочки фруктів.

Чому сніданок у літньому віці особливо важливий

Фахівці наголошують: пропускання сніданку у старшому віці може негативно впливати на самопочуття, тиск та рівень енергії.

Реклама

Саме ранковий прийом їжі запускає обмін речовин і допомагає організму краще працювати упродовж дня.

Лікарі також радять літнім людям не зловживати надто жирними, солодкими або сильно переробленими продуктами на сніданок, адже вони створюють зайве навантаження на організм.

Новини партнерів