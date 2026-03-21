Три професійні лайфгаки від шефа, які зроблять вашу випічку ідеальною до Великодня і не тільки

Великодні паски сьогодні виглядають ефектно, але краса — не гарантія смаку. Справжня магія криється в тісті: вологому, ніжному та ароматному. І щоб досягти цього, потрібні знання та трохи терпіння.

Тетяна Мележик
Випічка на дріжджах: секрети

Домашня випічка — це запах дріжджів, теплого молока, вершкового масла і теплі спогади дитинства. Замішування тіста — процес трохи хаотичний, але неймовірно приємний: тісто липне до рук, шматочки розкидані по всій кухні, а аромат наповнює простір теплом і затишком.

Багато хто боїться дріжджового тіста — воно здається примхливим і складним. Але український шеф-кухар Євген Клопотенко запевняє: все набагато простіше, ніж здається. «Робиш кілька правильних кроків — і тісто працює на тебе», — каже він. Головне — не поспішати, дати часу на розстоювання та уважно дотримуватися деталей.

Клопотенко ділиться трьома перевіреними лайфгаками, які зроблять домашню випічку ідеальною — і для пасок, і для булочок, рулетів, кексів і пирогів.

Розстоювання, яке змінює все

Не залишайте тісто на холодному столі. Оптимальний варіант — духовка на 40−50 °C. Поставте туди миску з тістом і додайте ємність із водою — пара зробить тісто м’яким, пухким і ідеально піднятим. 30−40 хвилин — і воно готове працювати на вас.

Температура випічки — ваш головний союзник

Щоб знати, коли паска готова, користуйтеся термометром. Втикайте його в середину виробу: 97 °C — і ваш хлібний шедевр готовий. Ніяких здогадок, тільки точність.

Як зберегти випічку вологою

Щоб паска залишалася ніжною та ароматною довше, захистіть її від повітря. Харчова плівка — простий, але ефективний спосіб. Так випічка зберігає вологу і довше радує смаком.

З цими трьома секретами навіть найкапризніше дріжджове тісто стане вашим союзником. Паска вийде не лише красивою, а й справді смачною.

