Три прості кроки, щоб ваша полуниця дивувала пишністю і ягодами ціле літо

Підживлення полуниці навесні

Перший сигнал: ґрунт прогрівся до 10–12 °C. У холодній землі коріння ледарює, а внесення будь-яких добрив просто марне. Перевірити легко: вставте градусник на 10 см углиб. 12 градусів і більше — стартуємо.

Перш ніж підгодовувати, приведіть кущі до ладу. Зима часто «виштовхує» молоді рослини з землі. Заглибте їх назад, зробіть навколо луночки для поливання, очистьте грядку від сухого та хворого листя. Листя після зимівлі може мати слабкий вигляд — не бійтеся, це нормально. Головне — дайте місце для нового життя.

Як підживлювати

Приготуйте розчин на 10 літрів води:

Універсальне добриво 20-20-20 — 10 г.

Азот нарощує пишну зелень, фосфор стимулює коріння, калій допомагає пережити весняні перепади та закласти плоди.

Аміачна селітра — 10 г.

Дешево і ефективно. Азот легко засвоюється і дає кущам потужний старт. Міцний кущ — більше квітів і ягід.

Укорінювач — будь-який.

Допомагає прокинутися корінню після зимового сну і швидко поглинати поживні речовини.

Якщо немає «Майстра», замініть його на нітроамофоску 16-16-16 з додаванням селітри — формула залишається незмінно ефективною.

Після такого підживлення вже за тиждень-два кущі оживуть: листя стане соковитим, кущі — пишними, а ягоди — солодкими і великими. Перевірений метод гарантує, що майбутній врожай вас не розчарує.