Три речі в домі, які не можна віддавати гостям: народні прикмети

Які речі не радять дарувати гостям / © Unsplash

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У багатьох бувала ситуація, коли друзі чи родичі захоплюються якоюсь річчю у вашому домі, а у відповідь виникає бажання подарувати її. Однак народні прикмети та прихильники фен-шуй вважають, що деякі предмети краще не віддавати чужим людям, адже це нібито може вплинути на атмосферу в оселі та добробут родини.

По це йдеться у матеріалі radiotrek.

Прикраси та сімейні коштовності

Особливу увагу прикмети приділяють ювелірним виробам, особливо тим, що мають сімейну історію або передаються у спадок.

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Вважається, що метал здатний накопичувати енергетику власника, тому прикраси не радять часто передавати іншим людям. За повір’ями, навіть звичайні сережки чи каблучки можуть “зберігати” емоції та події, пов’язані з господарем.

Також існує думка, що шкатулки з коштовностями не варто залишати на видному місці або дозволяти гостям перебирати їхній вміст.

Ікони та релігійні речі

За народними уявленнями, ікони та інші релігійні предмети є не просто елементами інтер’єру. Особливо це стосується речей, отриманих у подарунок на важливі події або переданих від старших поколінь.

Вважається, що такі предмети зберігають енергетику дому та виконують роль своєрідного захисту оселі. Саме тому прикмети не радять без потреби віддавати їх іншим людям.

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Кімнатні рослини

У народних віруваннях кімнатним квітам також приписують здатність “вбирати” атмосферу дому та емоції його мешканців.

Через це деякі люди намагаються не дарувати рослини, до яких сильно прив’язалися, або ж прибирають особливо цінні квіти подалі під час приходу гостей.

Попри популярність таких прикмет, фахівці наголошують: сприймати подібні забобони варто радше як частину народної культури та традицій, а не як доведені факти.

Нагадаємо, 4 червня церква вшановує святого Митрофана, патріарха Царгородського. Передання свідчать, що Митрофан ще за життя передбачив майбутнє величі Церкви та своєчасно передав управління наступнику.

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