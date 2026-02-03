ТСН у соціальних мережах

Три сорти картоплі, які виживають за будь-якої погоди і приносять стабільний урожай

Успішний урожай картоплі залежить не лише від смаку — важливо, наскільки добре сорт переносить посуху, дощі та різкі перепади температур.

Які сорти картоплі дають стабільний урожай

Які сорти картоплі дають стабільний урожай / © pexels.com

Кожен городник мріє посадити картоплю і не хвилюватися, що погода зіпсує плоди. І гарна новина: існують сорти, які реально «тримають удар» і приносять щедрий врожай навіть у складні роки. Редакція обрала три гібриди, перевірені на практиці — вони витривалі, стійкі до перепадів температур, нестачі вологи та інших погодних сюрпризів.

Беллароза

Цей сорт давно заслужив довіру городників за надійність. Беллароза швидко росте, легко переносить весняні холоди і короткочасну посуху. Урожай можна збирати вже через 50–60 днів після посадки. Крім того, сорт чудово росте навіть на неідеальних ґрунтах і не боїться різких перепадів температур. Якщо весна холодна, а літо обіцяє бути сухим — Беллароза стане вашим найкращим вибором.

Рів’єра

Ранній гібрид Рів’єра відзначається стабільністю та невибагливістю. Він добре переносить як спеку, так і прохолоду, а після дощів не схильний до масових хвороб.

Переваги сорту Рів’єра:

  • швидко нарощує врожай;

  • стійкий до нестачі сонця та вологи;

  • зберігає форму і смак бульб.

Гранада

Середньоранній гібрид Гранада вражає своєю витривалістю. Вона адаптується до різних регіонів і підходить тим, хто не може приділяти багато часу догляду. Гранада стійко переносить посуху й прохолодні ночі, формує рівні бульби та стабільно родить щороку. Сорт ідеально підходить для городів із нерегулярним поливом — навіть без частого зволоження кущі виглядають здоровими.

Краще садити кілька сортів одночасно — 2–3 гібриди забезпечать різноманітність і стабільний урожай. Не поспішайте садити картоплю у холодну землю — навіть найстійкіші сорти люблять розпушений ґрунт і мінімальне підживлення.

