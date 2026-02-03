- Дата публікації
Три сорти картоплі, які виживають за будь-якої погоди і приносять стабільний урожай
Успішний урожай картоплі залежить не лише від смаку — важливо, наскільки добре сорт переносить посуху, дощі та різкі перепади температур.
Кожен городник мріє посадити картоплю і не хвилюватися, що погода зіпсує плоди. І гарна новина: існують сорти, які реально «тримають удар» і приносять щедрий врожай навіть у складні роки. Редакція обрала три гібриди, перевірені на практиці — вони витривалі, стійкі до перепадів температур, нестачі вологи та інших погодних сюрпризів.
Беллароза
Цей сорт давно заслужив довіру городників за надійність. Беллароза швидко росте, легко переносить весняні холоди і короткочасну посуху. Урожай можна збирати вже через 50–60 днів після посадки. Крім того, сорт чудово росте навіть на неідеальних ґрунтах і не боїться різких перепадів температур. Якщо весна холодна, а літо обіцяє бути сухим — Беллароза стане вашим найкращим вибором.
Рів’єра
Ранній гібрид Рів’єра відзначається стабільністю та невибагливістю. Він добре переносить як спеку, так і прохолоду, а після дощів не схильний до масових хвороб.
Переваги сорту Рів’єра:
швидко нарощує врожай;
стійкий до нестачі сонця та вологи;
зберігає форму і смак бульб.
Гранада
Середньоранній гібрид Гранада вражає своєю витривалістю. Вона адаптується до різних регіонів і підходить тим, хто не може приділяти багато часу догляду. Гранада стійко переносить посуху й прохолодні ночі, формує рівні бульби та стабільно родить щороку. Сорт ідеально підходить для городів із нерегулярним поливом — навіть без частого зволоження кущі виглядають здоровими.
Краще садити кілька сортів одночасно — 2–3 гібриди забезпечать різноманітність і стабільний урожай. Не поспішайте садити картоплю у холодну землю — навіть найстійкіші сорти люблять розпушений ґрунт і мінімальне підживлення.