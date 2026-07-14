Три Спаси 2026 року: запам’ятайте нові дати Медового, Яблучного та Горіхового

Коли будемо святкувати Спаси 2026 року / © pexels.com

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Розповідаємо, коли 2026 року святкують Медовий, Яблучний і Горіховий Спас, що означає кожне зі свят та які традиції з ними пов’язані.

Коли Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2026 року

За новим церковним календарем 2026 року дати Спасів такі:

1 серпня — Медовий Спас (Маковія);

6 серпня — Яблучний Спас (Преображення Господнє);

16 серпня — Горіховий, або Хлібний Спас.

Для тих, хто продовжує дотримуватися юліанського календаря, ці свята припадають відповідно на 14, 19 і 29 серпня.

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Медовий Спас 2026: що символізує свято

Перший Спас відкриває цикл серпневих свят і традиційно припадає на 1 серпня. У церковному календарі цього дня вшановують пам’ять святих мучеників Макавеїв, тому свято також називають Маковія.

Саме з Медового Спаса починається Успенський піст. За давнім українським звичаєм до храму приносять для освячення:

мед нового збору;

мак;

воду;

букети польових трав і квітів.

У народі вірять, що освячений мед символізує достаток, а мак оберігає родину від негараздів.

Яблучний Спас 2026: дата та традиції

Другий Спас 2026 року припадає на 6 серпня. Він збігається зі святом Преображення Господнього, яке належить до дванадцяти найбільших християнських свят.

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За традицією цього дня до церкви несуть:

яблука;

виноград;

груші;

сливи;

інші плоди нового врожаю.

Після освячення родина збирається за спільним столом, дякуючи за щедрий урожай. У народі також існувало повір’я, що до Яблучного Спаса не варто куштувати яблука нового врожаю.

Горіховий Спас 2026: коли святкують

Завершує цикл Горіховий Спас, який 2026 року святкують 16 серпня.

Його ще називають:

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Хлібним Спасом;

Полотняним Спасом.

Свято символізує завершення жнив і початок збирання горіхів. Господині випікали перший хліб із зерна нового врожаю, а віряни освячували в церкві хліб, горіхи та колосся.

Що не рекомендують робити на Спаси

Хоча суворих церковних заборон немає, українські традиції радять у ці дні:

уникати сварок і образ;

не бажати іншим зла;

не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

присвятити час молитві та родині.

Особливо на Медовий Спас, коли вже триває Успенський піст, віряни дотримуються його правил.

Чому змінилися дати Спасів

Зміна дат пов’язана не зі зміною самих свят, а з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. Через це більшість нерухомих церковних свят тепер святкуються на 13 днів раніше, ніж за юліанським календарем.

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FAQ

Коли Медовий Спас 2026 року?

За новим церковним календарем Медовий Спас (Маковія) святкують 1 серпня 2026 року. Саме цього дня також розпочинається Успенський піст.

Коли Яблучний Спас 2026 року?

Яблучний Спас, який збігається зі святом Преображення Господнього, у 2026 році припадає на 6 серпня за новим календарем.

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Коли Горіховий Спас 2026 року?

Горіховий (Хлібний) Спас 2026 року святкують 16 серпня. Це третє й завершальне свято циклу Спасів, яке символізує завершення збирання врожаю.

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