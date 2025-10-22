Які знаки зодіаку можуть зійтися з колишніми 2026 року / © unsplash.com

Для трьох конкретних знаків зодіаку цей рік може стати емоційним дежавю — поверненням до колись втраченої любові, перерваного зв’язку або почуття, яке ніколи повністю не зникало.

Телець

Телець, ви любите глибоко, віддано і всім серцем. Ви вірні, приземлені, віддані тому, що будуєте — стосункам, дому, мріям. Коли любите, це завжди “повністю”. Ви вкорінюєтеся, залишаєтеся.

Але 2026 року ваша відданість, що прагне безпеки і знайомого, може принести і труднощі, і нові можливості. Можливо, ви згадуєте когось із минулого — того, хто дарував відчуття спокою, захищеності та теплоти. Суперечки здаються меншими, сміх і тепло — сильнішими.

Це не заперечення минулого, це ностальгія. Серце пам’ятає, як це — бути зрозумілим повністю. Саме тому ця енергія одночасно прекрасна і небезпечна.

Що очікувати

Коли восени Венера стане ретроградною, минуле може різко стукати у ваше життя: несподіване повідомлення, знайоме ім’я на телефоні, випадковість, яка не здається випадковою. Відчуття піднімуться на поверхню, невисловлені зв’язки знову заграють.

Як Телець, відпускати вам важко. Ви тримаєтесь за те, що любите. Але цього разу Всесвіт просить уважніше придивитися: чи це справжня любов, чи лише відчуття, що вона давала? Це людина, чи ваша колишня версія поруч з нею?

Порада на 2026 рік: не повертайтеся в минуле лише через знайомість. Пам’ять може згладжувати гострі кути. Запитайте себе чесно: ви сумуєте за ними чи за відчуттями, що були поруч із ними?

Рак

Рак, ви глибоко переживаєте почуття. Любите всім серцем, віддаєте мрії та найніжніші сторони себе. Відпускати для вас — значить втратити частину душі.

2026 року космос нагадає: дещо лишилося відкритим. Невирішене, що досі тривожить серце. Полні місяці у водних знаках і ретроградна Венера принесуть емоційні сплески. Відновляться яскраві спогади. Можливо, прокинетеся з думками про того, хто колись дарував відчуття безпеки.

Що очікувати

Колишній може з’явитися знову — без драм і ігор, але щиро. Тепер питання вже не “чи я люблю?” — а “чи підходить мені ця любов зараз?”

Якщо вирішите дати шанс, робіть це з сили, а не з туги. Побудуйте нову главу чесно, із спілкуванням і здоровими межами.

Козеріг

Козеріг, ви рідко повертаєтеся в минуле бездумно. Раціональні, зважені, ви ретельно обдумуєте кожен крок. Але 2026 року старі почуття можуть постукати несподівано.

Що очікувати

Плутон формує напружену, але потужну зв’язок із вашим Сонцем. Очікуйте емоційне оновлення і зіткнення з тим, що колись було поховано. Може бути випадкова зустріч, професійне співробітництво чи повідомлення, що переростає у щось більше.

Ваш розум протестуватиме, нагадає про біль і уроки, але серце тихо шепотітиме: “Ще раз”. Любов — це баланс між контролем і сміливістю відчути знову.

Порада на 2026 рік: не охороняйте серце як в’язницю. Впустити когось знову — не слабкість, а зріст. Перегляньте минуле, перепишіть його з мудрістю і відкритістю.