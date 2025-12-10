ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
3 хв

Три звички після 30, від яких варто терміново позбутися, щоб нарешті жити щасливо і без стресу

Ви коли-небудь відчували, що застрягли в глухому куті? Мовби все навколо робить вас нещасною: робота, квартира, місто, стосунки, вибір, друзі, вага, волосся, одяг — усе одразу?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Від чого варто позбутись після 30, щоб бути щасливою

Від чого варто позбутись після 30, щоб бути щасливою / © unsplash.com

Настав час змін. Можливо, ви думаєте: “Що мені робити, переїхати? Але ж усі мої друзі тут!” або “Може, мені розійтися з ним? Чи полюбить мене хтось ще? Я не хочу бути самотньою”. Або “Може, звільнитися з роботи? Я не готова опановувати зовсім нову професію!”

Відповідь на всі ці запитання — так! Так, ви можете. Зміни починаються в свідомості. Все залежить від вашого настрою. Ви сильніші, ніж думаєте, сміливіші, ніж здається, і кращі, ніж самі собі дозволяєте вірити.

Три звички, від яких варто позбутися після 30, щоб залишатися щасливою та позитивною

Залишатися на роботі, яка робить вас нещасною

У кожного з нас була робота, яка висмоктувала всю енергію. Можливо, ви все життя прагнули кар’єрної мети, а коли досягли її, реальність виявилася зовсім іншою, ніж очікували.

Незадоволеність роботою не лише ускладнює життя, а й серйозно шкодить психічному здоров’ю. Дослідження показують, що вона пов’язана з підвищеним ризиком депресії, тривожності та стресу.

Як залишити роботу, яка забезпечує доходом і їжею? Почніть із маленьких кроків: оновіть резюме, шукайте цікаві вакансії, подумайте про зміну кар’єри, почніть подавати заявки. Поставте собі ціль — відгукуватися на 5 вакансій на тиждень. Дивіться інтерв’ю, уявляйте себе на новій роботі. Можливо, доведеться змиритися з нижчою зарплатою, але ви будете щасливішою на улюбленій роботі.

Триматися за погані стосунки

Іноді важко помітити, як далеко ми зайшли у рутині. Одне побачення перетворюється на друге, потім на третє — і раптом ви вже в стосунках. Можливо, колись ви когось любили, але він змінився, або змінилися ви. Можливо, він стримує вас або змушує бути не собою.

Якщо ви з тим, кого не любите, або з тим, хто заважає вам бути щасливою — настав час піти. Дослідження показують, що люди в нещасливих стосунках часто менш щасливі, ніж самотні, а ті, хто лишається, щоб уникнути самотності, у підсумку страждають не менше.

Як пережити розставання? Створіть систему підтримки: знайдіть сильних і розуміючих друзів, які допоможуть пройти через біль. Змініть своє життя. Щодня після розставання балуйте себе: келихом вина, морозивом, новою сукнею або вечерею для себе. Ви впораєтеся. Ви заслуговуєте на велику справжню любов, і у вас є сили змінити своє життя.

Ігнорувати власний розвиток

Це найважча, але й найцінніша зміна. Якщо ви незадоволені роботою, стосунками, вагою, друзями, звичками та собою — рухайтеся вперед. Позбавляйтеся того, що вас стримує.

Це не означає, що переїзд або нове починання вирішить усі проблеми, але він дає шанс почати з чистого аркуша. Дослідники називають це “ефектом нового старту”: новий початок щотижня, щомісяця або щороку допомагає мозку впорядкувати все і знайти нові можливості.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie