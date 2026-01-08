Тридцять відер з однієї сотки: найкращі сорти картоплі, які рясно родять і добре зберігаються

Які найкращі сорти картоплі / © www.freepik.com/free-photo

Взимку вже варто думати про майбутній урожай картоплі, адже правильне планування дозволяє підготувати все заздалегідь для максимального результату. Є такі сорти, які здатні давати до тридцяти відер бульб з однієї сотки, не бояться перепадів температури, добре зберігаються взимку та мають відмінні смакові якості. Саме такі різновиди вибирають досвідчені городники, які хочуть мати стабільний результат без зайвих витрат і складного догляду. Розповідаємо, які найкращі сорти картоплі, що рясно родять, добре зберігаються до самої весни і дуже смачні.

Які сорти картоплі дають найвищий урожай великих бульб

«Беллароза». Один із найурожайніших ранніх сортів картоплі. Формує великі, рівні бульби з рожевою шкіркою та жовтою м’якоттю. Добре переносить спеку й нестачу вологи, а після варіння картопля залишається розсипчастою й ароматною. «Гранада». Сорт середнього терміну достигання з високою стабільністю врожаю. Бульби мають щільну шкірку, що захищає їх під час зберігання. Картопля не темніє після приготування, ідеально підходить для смаження та запікання. «Слов’янка». Картопля відома своєю витривалістю, рясно родить навіть на бідних ґрунтах. Дає довгасті бульби з ніжною кремовою м’якоттю. Сорт добре зберігається до весни та має насичений картопляний смак. «Рів’єра». Надранній сорт картоплі, який дозволяє отримати два врожаї за сезон у південних регіонах. Швидко нарощує масу бульб, не боїться короткочасної посухи. Після варіння картопля м’яка й ніжна, тому ідеально підходить для пюре. «Тайфун». Сорт, що поєднує врожайність і відмінну лежкість. Бульби виростають великими, рівними, мають міцну шкірку. Картопля не розварюється, добре підходить для перших і других страв.

Щоб отримати рясний урожай картоплі зі свого городу також варто дотримуватися простих рекомендацій. Важливо садити картоплю в добре прогрітий ґрунт, використовувати якісний посадковий матеріал і не загущувати посадки. Регулярне підгортання та помірний полив значно збільшують кількість і розмір бульб.