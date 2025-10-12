Тримає душу померлого: езотерики назвали найнебезпечнішу річ, яку не можна зберігати вдома

Календар / © Pixabay

Багато хто звик залишати красиві настінні чи настільні календарі після закінчення року, перетворюючи їх на частину колекції. Однак, згідно з народними прикметами та вченням фен-шуй, ця звичка може бути небезпечною і притягувати в дім невдачі та негатив.

З погляду езотерики, календар символізує плин часу. Коли рік закінчився, він стає уособленням минулого. Зберігаючи такий предмет удома, людина нібито «застрягає» у подіях, що вже минули. Вважається, що це створює енергетичний застій, який заважає новим планам, ідеям та успіху просуватися вперед.

Будь-яка річ, що відслужила своє, перетворюється на мотлох, який, за повір’ями, забиває енергетичні канали житла. Старий календар не є винятком. Особливо небезпечно зберігати календар на рік, який був для родини важким та невдалим. Вважається, що він «консервує» весь накопичений негатив і продовжує поширювати його в домі.

Окремо народні прикмети застерігають від зберігання календарів за той рік, коли в родині хтось помер. Існує повір’я, що такий календар може зберігати не лише енергетику померлої людини, але й частинку її душі. Щоб душа знайшла спокій і не «тягнула» за собою живих, від такого календаря радять позбуватися негайно.

Що робити, якщо викидати шкода: поради з фен-шуй

Якщо зображення на старому календарі вам дуже подобаються і є справжнім витвором мистецтва, є безпечний спосіб їх зберегти. Фахівці з фен-шуй радять:

Виріжте картинку, яка вам до вподоби.

Частину з датами (календарну сітку) обов’язково викиньте. Саме вона несе енергетичне навантаження минулого часу.

Зображення без дат можна помістити в рамку, альбом або використати для творчості — декупажу, скрапбукінгу чи дитячих аплікацій.

У такому вигляді картинка втрачає свій зв’язок із минулим і перетворюється на звичайний елемент декору, який не нестиме жодної загрози.

