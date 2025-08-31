- Дата публікації
Тримайте ці 4 речі подалі від спальні: експерт з фен-шуй попереджає — вони можуть зіпсувати атмосферу і навіть вплинути на стосунки
Експерт з фен-шуй назвав чотири звичні предмети, які ніколи не слід тримати біля ліжка.
Фен-шуй, також відомий як китайська геомантія, — це давня китайська практика, яка має на меті гармонізувати людей із їхнім оточенням і забезпечити вільний потік енергії для добробуту та здоров’я.
Майстер фен-шуй китайської культури Санхе Шанрен опублікував у TikTok чотири речі, які можуть виснажувати вашу енергію, спричиняти втому або, “у найгіршому випадку, впливати на багатство та здоров’я”.
Першим у його списку були квіти — особливо для пар.
“Свіжі квіти не повинні стояти у спальні подружніх пар. Вони залучають стороннє втручання, шкодячи подружнім зв’язкам”.
Однак для самотніх людей це правило інше. Як зазначив експерт, самотні можуть ставити свіжі квіти, якщо не забувають часто міняти воду: “Ніколи не дозволяйте квітам в’янути”.
По-друге, сміттєві кошики ніколи не слід ставити біля ліжка, оскільки вони “несуть мутну енергію”.
“Якщо поставити їх поруч із ліжком, ви дихаєте цією туманною енергією під час сну”, — попередив він. “Довготривале впливання шкодить здоров’ю”.
Він також радив не тримати ліки чи медичні записи у шухлядах біля ліжка.
“Ці предмети, що шкодять здоров’ю, впливають на настрій та психічний стан”, — сказав він. Натомість він порадив тримати всі ліки та медичні записи “у коробках поза видимістю”.
Нарешті, металеві предмети, такі як ножиці або кусачки для нігтів, слід тримати подалі від ліжка.
“Фен-шуй навчає, що гострий метал легко пробиває ваш енергетичний щит, якщо знаходиться занадто близько”, — пояснив він.
Він закликав всіх “негайно перевірити”, чи немає цих предметів біля їхніх ліжок.
