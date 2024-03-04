Трюк, яким користуються найхитріші кулінари: як зварити моркву для салату за 5 хвилин

Якщо ви хочете приготувати салат, але немає часу варити на нього моркву, варто скористатися одним хитрим трюком.

Досвідчені кулінари впевнені, що цікавий спосіб допоможе зварити овоч всього лише за п'ять хвилин. Насамперед, моркву потрібно підготувати. Завжди обирайте свіжі, якісні овочі. Ретельно їх вимийте і очистіть від шкірки.

Для приготування салату моркву зазвичай нарізають кружечками або кубиками. Тому зробіть це, поки вона ще тверда.

Основний інструмент, який допоможе вам зварити моркву за 5 хвилин, це — мікрохвильова піч. Помістіть нарізаний овоч в скляну ємність, яку дозволена для використання у мікрохвильовці. Додайте невелику кількість води.

Саме вода допомагає значно пришвидшити процес приготування і зберігає вологу, тому овоч не вийде надто сухим.

Далі поставте ємність у мікрохвильову піч, включіть її на максимальну потужність на 5 хвилин. Варто зазначити, що час приготування залежить від потужності самої техніки, тому вам доведеться самостійно контролювати процес.

Після завершення — обов'язково перевірте моркву на готовність. Вона повинна бути достатньо м'якою, але не розвареною. Саме такий овоч зберігає свої смакові якості та текстуру. А після остигання можете сміливо додавати моркву до салату і насолоджуватися стравою.

Читайте також: