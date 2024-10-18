Трюк, яким користуються в ресторанах: як зробити посуд блискучим після миття

Цей метод назавжди змінить у вас уявлення про те, як потрібно мити посуд.

Ідеально блискучий посуд в ресторані дійсно дивує. Виявляється такий вигляд йому можна надати й вдома, якщо після миття зробити одну просту річ. При цьому вам не знадобляться дорогі засоби.

Більшість людей, які з особливими стараннями намагаються підтримувати в будинку чистоту, навіть не здогадуються про цей трюк. Щоб посуд завжди був ідеально блискучим навіть в домашніх умовах, не потрібно витрачати багато часу. Вам знадобляться прості засоби, які є під рукою на кожній кухні. Йдеться про кухонну сіль і столовий оцет.

Експерти поділилися, як приготувати засіб, який використовують в усіх елітних ресторанах для полірування посуду. З ним навіть старий сервіз, який дістався вам від бабусі, засяє новими фарбами. Для його приготування вам знадобляться: 0,5 л окропу, 1 ст. ложка оцту і 1 ч. ложка солі.

Все ретельно перемішайте, щоб інгредієнти, зокрема сіль, добре розчинилися. Після цього натріть отриманим розчином всі тарілки й інше кухонне начиння після миття. При цьому пам'ятайте про рукавички, які захищатимуть руки від агресивних компонентів засобу.

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