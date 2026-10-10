Тривожна аптечка на випадок обстрілів і блекаутів: що обов’язково класти, а від чого відмовитися

Аптечка / фото ілюстративне / © imdb.com

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Під час масованих обстрілів та загрози блекауту людям слід заздалегідь зібрати невеличку аптеку, яку легко захопити з собою у випадку небезпеки. Цивільним не обов’язково носити розлогий арсенал медикаментів — головне мати під рукою основні перев’язувальні матеріали та ліки, якими ви дійсно вмієте послуговуватися.

Про це пише «УП. Життя».

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Базовий вміст компактної аптечки: що покласти всередину

Лікарка клініки «Лама Лу» Алла Сніцар рекомендує найперше подбати про базові ліки. До аптечки слід покласти знеболювальні й жарознижувальні ліки, протиалергійні засоби, медикаменти проти отруєння й нудоти, а також суміші для відновлення водно-сольового балансу.

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Окремий блок мають складати персональні медичні препарати тривалого прийому. Це стосується інгаляторів для астматиків, інсуліну та тест-смужок для діабетиків, адреналінових автоін’єкторів при важких алергіях, ліків від епілепсії та будь-якої іншої терапії при хронічних станах. Фахівчиня підкреслює, що такий персональний комплект ліків має бути передбачений для кожного без винятку члена сім’ї.

«Слід подбати, щоб такий запас індивідуальних препаратів був для кожного члена родини», — наголошує лікарка.

Які засоби покласти в аптечку для обробки ран

Для обробки ран до вашої аптечки слід покласти:

антисептичні засоби,

стерильний матеріал,

пластирі різних форм,

еластичні чи класичні бинти

спеціальні гідрогелеві пов’язки на випадок опікових або відкритих уражень.

З огляду на ймовірність потрапити під удар чи опинитися поруч із пораненими, медикиня наполегливо рекомендує додати до аптечки надійний кровоспинний турнікет, а краще одразу кілька одиниць.

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«Турнікет має бути сертифікованим. Не намагайтеся купити дешевший, адже це, буквально, інвестиція у життя», — зауважила Алла Сніцар.

За її словами, перевірені варіанти — це американський САТ та український «Січ». Водночас сама наявність турнікета не гарантує ефективної допомоги — важливо заздалегідь навчитися правильно ним користуватися.

Якщо людині стане зле і вона не зможе говорити, підказати важливе допоможе невелика пам’ятка всередині аптечки. У цій записці варто вказати своє ім’я, групу крові, алергії, хронічні хвороби та ліки, які ви вживаєте щодня разом із їхнім дозуванням. Також обов’язково потрібно написати номер телефону когось із рідних — ці дані суттєво спростять роботу медикам або тим, хто опиниться поруч у критичний момент.

Що слід класти в аптечку

Медикиня Алла Сніцар не радить перевантажувати мобільну аптечку препаратами «про всяк випадок». За відсутності чітких призначень від лікаря не потрібно класти до набору антибіотики, гормональні ліки, ін’єкції, сильні заспокійливі, спазмолітики чи сумнівні противірусні препарати. Так само не варто перевантажувати тривожну аптечку сорбентами, йодом, зеленкою, перекисом водню та таблетками калію йодиду.

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«Усім, що є в аптечці, треба вміти користуватися. Велика аптечка ні до чого, якщо навички не відпрацьовані», — запевняє лікарка.

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