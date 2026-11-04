Це більше не модно: експерт пояснив, від чого в інтер'єрі-2027 варто відмовитися, а що повернути з минулого

Відкрите планування більше не в моді / © Associated Press

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Британський експерт із нерухомості Філ Спенсер заявив, що популярність відкритого планування житла поступово знижується. Натомість дедалі більше власників будинків знову облаштовують окремі кімнати, щоб мати більше приватного простору, зокрема для роботи з дому.

Про це пише Daily Mail.

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За три десятиліття роботи Спенсер побував у сотнях будинків і спостерігав, як змінюються тенденції в дизайні інтер’єрів. Ведучий британських телешоу Location, Location, Location та Love It or List It розповів, які рішення в облаштуванні житла знову набирають популярності.

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В ексклюзивному коментарі виданню експерт пояснив, що одна з помітних тенденцій — повернення до традиційного поділу житлового простору на окремі приміщення.

«Я бачив, як люди знову закривають простір у своїх будинках, які раніше мали відкрите планування. Це називається зонуванням на окремі приміщення. Дедалі більше людей працюють з дому, і це реалії сучасного життя. Тому їм потрібні окремі простори», — зазначив Спенсер.

Як приклад він навів будинок, який нещодавно відвідав під час зйомок Love It or List It. Власниця облаштувала домашній офіс у шафі під сходами.

«Це було чудово. Вона прибрала шафу й зробила там чудовий кабінет. Усе було прекрасно — аж до третьої години дня, коли діти поверталися додому. Вони бігали за її спиною — повна катастрофа», — пригадав ведучий.

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За словами Спенсера, раніше власники вікторіанських будинків, які традиційно мали вітальню, задню кімнату та кухню на першому поверсі, часто об’єднували ці приміщення, створюючи великий відкритий простір. Тепер він спостерігає протилежну тенденцію: люди знову повертаються до початкового планування.

Експерт вважає, що популярність такого підходу зростатиме через поширення дистанційної роботи. Водночас це не означає повної відмови від відкритого простору: власники шукають способи зберегти зручний зв’язок між кімнатами, не руйнуючи стіни.

© Associated Press

Які елементи інтер’єру знову стають популярними

Одним із прикладів Спенсер назвав кухонне віконце для передавання страв — так званий kitchen hatch. Цей елемент, який асоціювався з інтер’єрами 1970-х років, знову повертається в моду.

«Це досить проста річ. Мені цікаво, чи не повертається вона саме тому, що люди знову почали розділяти простір. Раніше в них була велика кухня відкритого планування, а тепер її немає. З’явилася додаткова кімната, але вони все одно хочуть мати доступ до кухні», — пояснив експерт.

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Він додав, що виріс у будинку з таким віконцем, через яке можна було передавати їжу з кухні до столу, не обходячи весь будинок.

У звіті Wickes Trends Report на 2027 рік, на який посилається експерт, також зазначається, що кухонні віконця зразка 1970-х переживають нове відродження. Це відповідає ширшій тенденції переходу від повністю відкритого планування до так званого broken-plan — організації простору на окремі функціональні зони без повної ізоляції кімнат.

Професорка історії дизайну Дебора Сагг-Раян зауважила, що сучасна версія кухонного віконця не обов’язково повторює дизайн 1970-х. Натомість власники обирають ширші отвори та конструкції з виступаючими поверхнями.

Ще одна тенденція — облаштування основної кухні та окремої допоміжної кухні. Такий підхід запозичений із побуту XIX століття, коли для підготовки продуктів і господарських робіт використовували окремі приміщення.

«Це пов’язано зі зростанням попиту на приховані системи зберігання, де можна тримати побутову техніку та готувати продукти окремо від основної кухні», — пояснила професорка.

Спенсер також прогнозує повернення популярності комор і спеціальних приміщень для зберігання продуктів.

«Я думаю, вони повернулися надовго», — сказав він.

За його словами, комора допомагає звільнити кухонні шафи від побутової техніки та кухонного приладдя, яких у сучасних домівках стає дедалі більше. До того ж вона може справити враження на гостей.

«Вона викликає реакцію, адже ви не знаєте, що там є. Це щось на кшталт: „Ого!“ Це більше, ніж просто шафа», — зазначив експерт.

Водночас Спенсер застеріг від надто великих кухонних островів, які раніше були одним із найпопулярніших елементів відкритого планування.

За його словами, деякі власники встановлюють конструкції, що не відповідають розмірам приміщення.

«Це острів, а не ціла країна», — пожартував він.

Експерт наголосив, що навколо кухонного острова має залишатися достатньо місця для пересування, а встановлювати його лише заради моди не варто.

Серед інших кухонних рішень, попит на які зростає, він назвав висувні шухляди для каструль і сковорідок. За словами Спенсера, його колега по телешоу Кірсті Олсопп особливо любить таке рішення та встановлює подібні шухляди практично всюди.

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Затишні кімнати та теплі кольори: що змінюється в інтер’єрі

Зміни стосуються не лише кухонь. Спенсер також звернув увагу на популярність невеликих затишних кімнат для перегляду телевізора — так званих snug rooms.

Такі приміщення можуть стати місцем, де родина збирається холодними вечорами, особливо якщо решта житла має відкрите планування.

Експерт пов’язує цю тенденцію з концепцією cocooning — облаштуванням будинку як теплого й затишного простору, де можна сховатися від негоди.

Для створення відповідної атмосфери він радить відмовитися від надто яскравого верхнього освітлення на користь настінних світильників і ламп.

«Якщо хочете створити затишнішу й теплішу атмосферу, особливо в цю пору року, не використовуйте верхнє освітлення. Додайте настінні світильники, лампи. Зробіть освітлення нижчим і трохи приглушеним», — пояснив Спенсер.

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Не менш важливими є текстильні елементи — подушки та пледи. Їх можна змінювати залежно від сезону, щоб оновлювати атмосферу в приміщенні без ремонту та перефарбовування стін.

У Wickes також звернули увагу на кольори, які набирають популярності в інтер’єрах. За словами професорки Дебори Сагг-Раян, серед актуальних відтінків — насичений синій, шоколадно-коричневий, теплі нейтральні та землисті кольори.

Крім того, в інтер’єрах дедалі частіше використовують фактурне дерево й поверхні з виразною текстурою. Зокрема, горіх і темний дуб поступово витісняють світліші породи деревини, які раніше переважали в дизайні житла.

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