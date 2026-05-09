Це дійсно працює: 6 секретів прання, які зекономлять вам купу грошей

Експерти назвали шість секретів прання, які зекономлять вам купу грошей

Прання одягу — неминучий ритуал, який кожен проводить по-своєму: дехто чекає, поки не накопичиться чимала гора брудних речей, а дехто пере речі після одного носіння. Експерти розповіли, як ефективно прати речі аби не завдати шкоди вашим речам та пральній машині.

Про це пише Good Housekeeping.

Фахівці розповіли, що за один цикл прання пральна машинка (із завантаженням від 7 до 9 кг) може витрачати близько 150 літрів води. Якщо порахувати витрати за місяць, цифри змушують серйозно переглянути свої побутові звички.

На щастя, ситуацію можна виправити. Експерти стверджують, що ми часто витрачаємо воду даремно просто через старі звички. Вони назвали шість помилок, яких варто позбутися вже зараз, щоб зробити прання ефективнішим і економнішим.

1. Використання неправильного циклу прання

Більшість сучасних пральних машин мають від 10 до 15 попередньо запрограмованих циклів прання, тому часто простіше просто перейти на стандартний інтенсивний цикл. Проте експерт з догляду та прибирання вдома Ноа Пінсонно застерігає цього не робити, адже цей цикл використовує більше води для прання, ніж потрібно.

«Використання їх у повсякденному пранні призводить до зайвих відходів і може призвести до передчасного зношення речей», — зауважив експерт.

2. Надмірне використання функції додаткового полоскання

Багато хто звикає додавати до прання додаткового циклу полоскання, але фахівці застерігають: це таке ж безглузде марнування води, як і подвійний злив в унітазі. Як пояснює експерт Пінсонно, ще один цикл полоскання лише збільшує цифри в платіжках за комуналку, не даючи жодного реального результату.

Винятком можуть бути хіба що випадки, коли ви насипали забагато порошку або маєте надто чутливу шкіру, схильну до алергії.

3. Запуск кількох невеликих завантажень замість меншої кількості повних завантажень

Здавалося б, невелике завантаження має економити ресурси, проте на практиці все навпаки: часті запуски напівпорожньої машини лише збільшують ваші рахунки за комуналку.

За словами Пінсонно, техніка споживає майже однакову кількість води та електрики незалежно від кількості речей у барабані. Тому прати по кілька футболок за раз — рішення зовсім не вигідне та малоефективне.

4. Перевантаження машини

В такому випадку підхід із повним завантаженням дає зворотний ефект. Хоча гарною практикою перерва між днями прання, перевантаження може бути контрпродуктивним.

«Занадто щільне заповнення барабана перешкоджає належному очищенню, що може призвести до повторного прання того ж завантаження та створення зайвого навантаження на машину без жодної користі», — пояснив Пінсонно.

Експерт рекомендує завантажувати барабан пральної машини на ¾.

5. Занадто часте прання злегка зношених речей

Часто хочеться відправити в прання абсолютно все, що дитина носила вдень, або весь свій одяг після роботи. Проте Пінсонно радить не поспішати з цією справою.

Насправді чимало речей, як-от джинси чи светри, зовсім не обов’язково прати щоразу після виходу на вулицю — такий підхід допоможе і тканині довше зберігати вигляд, і зекономити ресурси.

6. Використання неправильних миючих засобів

Спеціальні високоефективні гелі та порошки для прання розроблені саме для того, щоб утворювати мінімум піни в економних пральних машинах. Пінсонно попереджає: якщо засіб підібрано неправильно, надмірна піна змусить техніку запускати зайві цикли полоскання, що просто виливає воду в каналізацію.

Аби прання було дійсно ощадливим, варто купувати лише ту побутову хімію, яка ідеально підходить до вашого типу машини.

